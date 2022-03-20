Кажуть, що окупована Луганщина – це брехня, – Гайдай про те, де проходить лінія оборони
Джерело:Суспільне
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що лінія оборони на Луганщині проходить по Кремінній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній, Гірській громаді та Золотому.
За його словами, вся лінія оборони тримається й вона підконтрольна Україні.
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Проте він зазначив, що ворогу вдалося просунутися в напрямку Попасної та Рубіжного. Це тимчасові певні перемоги й українські захисники зможуть вибити окупантів з обох міст.
Те, що говориться, що вся Луганщина під контролем окупаційних військ – це все брехня,
– зазначив Сергій Гайдай.
Згідно з його інформацією, російські окупанти безперервно обстрілюють Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну Кремінну з усіх типів озброєння, підключають навіть авіацію.
"Наші захисники беруть у полон військових, які підшиті два тижні тому, наркозалежні. Це люди, які ніколи зброї не тримали. Вони йдуть, як якісь барани на смерть. Десятками гинуть і йдуть далі", — повідомив Гайдай.
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