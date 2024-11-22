Ракетний комплекс "Кедр": характеристики балістики, якою Росія вдарила по Дніпру 21 листопада

Вранці 21 листопада Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Владімір Путін заявив, що окупанти нібито застосували "новітню систему середньої дальності "Орешник". Однак, за даними ГУР, ворог вдарив балістичною ракетою, ймовірно, зі складу комплексу "Кедр".

Які характеристики балістичної ракети з комплексу "Кедр", – повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Характеристики ракети комплексу "Кедр"

Росія запустила балістику з Астраханської області. Час підльоту до влучання у Дніпрі склав 15 хвилин.

На ракеті було встановлено 6 бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів,

– заявили в ГУР.

Коротка довідка. За температури 15 градусів швидкість 1 M в атмосфері – 340,3 метра на секунду, тобто 1225 кілометра на годину. 11 Махів – це близько 13 475 кілометрів на годину, однак, залежно від температури.

Також у воєнній розвідці зазначили, що для розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр" росіяни залучили низку підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора. Зокрема:

АТ "Корпорація "Московський інститут теплотехніки" у Москві,

АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Баррикади", що у Волгограді;

АТ "Головне особливе конструкторське бюро "Прожектор" у Москві,

АТ "Концерн "Созвєздіє" у Воронежі;

АТ "Науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка" у Москві;

ТОВ "Науково-дослідний центр спецтехніки і конверсії "Континент" у Москві.

За даними ГУР, випробування ракетного комплексу "Кедр" проходили на "4 державному центральному міжвідомчому полігоні Росії", що в місті Капустін Яр Астраханської області, у жовтні 2023 та червні 2024 року.