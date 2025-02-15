Келлог не бачить Європу "фізично" за столом переговорів щодо України

Спеціальний представник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог висловився про участь Європи у перемовинах щодо закінчення війни в Україні. Він заявив, що не бачить її "фізично" за столом переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Келлога на Мюнхенській конференції 15 лютого.

Дивіться також Келлог заявив, що США будуть посередниками між українцями та росіянами

Інтереси Європи включать в обговорення

Кіт Келлог заявив, що США не хочуть повторювати Мінські угоди.

Я чесно вам кажу, що буде відбуватися. Ми подивилися на проблему "Мінська-2". Там було багато людей за столом і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу – це не принесло успіху. Ми не будемо повторювати "Мінськ". Я не хочу уточнити, я хочу сказати, як визначити стіл?

– сказав спецпредставник Трампа.

А опісля він звернувся до представників Європи із питанням, де вони будуть сидіти на цих переговорах.

"Ви будете сидіти за третім столом?" – запитав він у них.

Попри те, що Келлог не бачить Європи за столом переговорів, він запевнив, що обговорення вестимуть у межах її інтересів.

"Чи всі будуть ваші інтереси включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні", – підсумував Келлог.

Нагадаємо, що спецпредставник Трампа у перемовинах відповідатиме за напрямок України. А контакти з Росією доручили Стіву Віткоффу, який нещодавно приїжджав до Москви.