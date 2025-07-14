З Келлогом говорили Сирський, Буданов і Гнатов: деталі візиту американського спецпредставника

У понеділок, 14 липня, Кіт Келлог прибув до України. Для американської сторони провели брифінг Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов і начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Деталі розповів Міністр оборони України Рустем Умєров, передає 24 Канал. Спецпредставника Дональда Трампа поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника та підготовку Росії до війни ширшого масштабу – не лише проти України, а й проти НАТО.

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Що відомо про зустріч з Келлогом?

Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Генерал Сирський також окреслив першочергові потреби української армії в озброєнні,

– розповів Умєров.

Брифінг для Келлога: дивіться фото