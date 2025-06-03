Можете не встигнути, – Чубаров закликав росіян терміново покинути Крим

Рефат Чубаров звернувся до росіян, які проживають на території анексованого Криму. Голова Меджлісу кримськотатарського народу закликав окупантів негайно покинути півострів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Рефата Чубарова у його телеграм-каналі.

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Що сказав Чубаров у зверненні до росіян

Рефат Чубаров записав звернення до окупантів, які оселилися в Криму з 27 лютого 2014 року по сьогоднішній день, а також тих, хто перебуває нині в окупованому Криму, так би мовити, "на відпочинку".

Як ви вже усвідомлюєте, незаконно збудований Керченський міст, який пов'язує окупований Крим із територією країни агресора – Росії, скоро буде знесено. І ви можете опинитися у своєрідному "мішку". Тому я настійно рекомендую вам терміново покинути півострів і вирушити додому, в Росію, в ті місця, звідки ви незаконно приїхали в окупований Крим,

– наголосив він.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу підкреслив, що його звернення не пов'язане з бажанням вберегти росіян від реальної небезпеки, на яку вони з власної волі самі наражаються.

"Ні, тут більш прозаїчні причини, пов'язані з підготовкою до деокупації, звільнення Криму. Якщо ви залишитеся до цього часу в Криму, то російські генерали вас обов'язково використають як живий щит для порятунку своїх шкур. Повірте, їм не вперше так чинити", – сказав Чубаров.

Зрештою він закликав громадян Росії, які незаконно перебувають в окупованому Криму, "не відкладайте на завтра свій від'їзд із Криму". Адже можна просто не встигнути.

До слова, Рефат Чубаров записав звернення після того, як СБУ провела операцію з ураження Кримського мосту 3 червня. Це був третій раз, коли мостовий перехід вдалося пошкодити.

У Службі безпеки України, коментуючи ураження незаконно збудованої конструкції, зазначили, що внаслідок активації вибухового пристрою було сильно пошкоджено на рівні дна підводні підпірки. Фактично наразі міст перебуває в аварійному стані.

Сам пристрій з 1,1 тисячі кілограмів вибухівки, активували 3 червня, о 04:44. Минулося без жертв серед цивільного населення.