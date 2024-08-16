У Керчі лунають потужні вибухи
У тимчасово окупованому Криму лунають потужні вибухи. Зокрема, гучно в Керчі, де розташований Кримський міст.
Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Наразі окупаційна влада не коментувала, що стало причиною потужних вибухів, передає 24 Канал.
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Вибуховий початок ночі в Криму
Телеграм-канал "Кримський вітер" о 21:38 написав, що у тимчасово окупованій Керчі лунають потужні вибухи. Станом на 21:50 у місті пролунало 7 потужних вибухів.
Водночас місцева окупаційна влада не коментує, що стало причиною вибухів. Окупанти мовчать, а пропагандистські канали навіть не оголошували повітряну тривогу.
Водночас агенти партизанського руху "Атеш" закликають жителів Керчі перебувати в безпечних місцях.
Керч, радимо перебувати у безпечних місцях!
– мовиться у дописі.
У ніч проти 16 серпня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. Окупанти заявили, що півострів атакували дрони, але російська "пе-ве-о" буцімто все збила. Однак речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що є влучання.
Так, за словами Братчука дрони могли уразити поромну переправу у порту Керчі та катер у Чорноморському.