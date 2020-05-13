Керівник Одеської ОДА вигнав журналістку зі свого кабінету, його викликали до Зеленського: відео

В Одесі розгорівся скандал між журналісткою та очільником місцевої Облдержадміністрації Максимом Куцим. Він відмовився відповідати на питання журналістки, а потім викликав у свій кабінет представників Нацгвардії, щоб вони вивели знімальну групу геть.

Відео виклали в соцмережах. Одеське видання "Думская" пише, що Глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций злякався питання журналістки з приводу обставин закупівлі машин швидкої допомоги та спробував вигнати її за допомогою національних гвардійців.

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Видання "Таймер" пише, що журналістка хотіла дізнатися у Куцого долю автомобілів швидкої допомоги, які прибули в Одеський регіон і вже кілька тижнів стоять без діла, замість того щоб обслуговувати жителів. Мова йде про 85 автомобілів швидкої допомоги, які після поставки до сих пір знаходяться на автобазі санітарного транспорту.

З чого розпочався конфлікт

Відео починається з того, що Максим Куций відповідає на питання журналістки. Самого питання, яке задала журналістка, на відео немає. В один момент між очільником Одеської ОДА та нею спалахує суперечка. Куций просить не знімати його, але журналісти відмовляються. Тоді він погрожує викликати Національну Гвардію, що і робить.

Діалог між Куцим та журналісткою

– ...Все, що я можу сказати.

– Якщо ви губернатор, то ви повинні знати, що зараз при коронавірусі така ситуація, і досі немає…

– Ви можете зупинити, будь-ласка (Куций вказує на оператора, який його знімає, – прим. ред.)

– Ми не можемо, це дуже важливо

– Можете. Зупиніть, буль-ласка. Я забороняю вам знімати мене.

– Чому?

– Тому що ви задаєте провокаційні питання

– Ви розкажіть як саме там було, щоб було в нас...

– Зупиніть запис. Я зараз викличу Національну гвардію.

Після цього Куций викликає Нацгвардію, а коли нацгвардієць приходить, Куций заявляє, що не дає згоду на зйомку в "режимному об'єкті" (це він про свій кабінет).

Відео суперечки між керівником Одеської ОДА Куцим та журналісткою

Відзначимо, що на відео присутні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 171 КК України – Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста".

Хто виклав відео

Запис відео виклав журналіст "1+1" Євген Куксін, і його швидко почали поширювати в анонімних телеграм-каналах. Євген Куксін відомий тим, що саме в нього відбувалися обшуки працівниками СБУ у справі прослуховування колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Хто такий Євген Куксін – читайте тут.

А що це за журналістка

"Думская" з'ясувала, що інтерв'ю в Куцого намагалася взяти журналістка програми "Секретні матеріали", що виходить на телеканалі "1+1". Саме там працює Куксін, а колишнім продюсером програми був нинішній нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський. Він же одним з перших прибув під офіс редакції, коли там відбувалися обшуки у справі прослуховування Гончарука.

Куцого викликають до президента, сам він на Одещині

"Таймер" повідомляло, що після цього випадку Максима Куцого викликали до Президента України Володимира Зеленського.

Натомість сам Куций виклав фото з Ізмаїла, де офіційно відкривав кисневу станцію для місцевої лікарні. Тож, цілком ймовірно, якщо розмова між Куцим та Зеленським чи представником Офісу Президента і відбулася, то лише онлайн.