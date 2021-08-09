Керівник Укрзалізниці Юрик пішов у відставку: його може замінити ексменджер Ахметова

Наглядова рада задовільнила заяву Івана Юрика про звільнення від виконання обов'язків голови правління Укрзалізниці. На посаді його може замінити Олександр Камишін – ексменеджер холдингу олігарха Ріната Ахметова.

Іван Юрик продовжить працювати як член правління. Тепер чиновник відповідатиме за фінанси Укрзалізниці.

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Кандидатом на цю посаду був Кубраков

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що за дорученням РНБО, керівництво УЗ візьме на себе міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Однак, новим тимчасово виконуючим обов'язки голови правління Укрзалізниці може стати його радник Олександр Камишін. Його на посаду порекомендував Комітет з винагород і призначень. Тепер це призначення має погодити Кабмін.

Призначити Камишіна на нову посаду можуть 11 серпня на засіданні уряду. Якщо Кабмін затвервердить це призначення, то Камишін зможе тимчасово очолити Укрзалізницю до 31 грудня 2021 року. Однак тимчасовий голова може скласти свої обов'язки раніше, якщо кінця цього року оберуть постійного керівника. В Укрзалізниці додали, що конкурс на посаду очільника компанії досі триває.

Що відомо про Олександра Камишіна