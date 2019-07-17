Керівник Офісу президент – "завхоз" чи "смотрящий"?

З кожним новим днем правління Володимира Зеленського складається стійке враження, що керівник Офісу глави держави Андрій Богдан явно має намір замкнути на собі всю президентську вертикаль в країні. Як це відбувається і чому Зеленський не намагається "заспокоїти" підлеглого?

Ще у розпал президентської виборчої кампанії тіньового керівника штабу кандидата "Зе", колишнього адвоката Коломойського Андрія Богдана в ЗМІ називали ледь не "смотрящим" від одіозного олігарха. І хоча публічно цей зв'язок заперечували всі сторони (в тому числі і сам Коломойський), незабаром після інавгурації Зеленського саме Богдан очолив спочатку Адміністрацію президента, а після її реформування – Офіс глави держави. Зараз юрист-чиновник супроводжує президента в усіх поїздках, бере участь в нарадах та інших заходах, в яких головує гарант і поводиться не просто самовпевнено – Богдан частенько перебиває Зеленського, як би демонструючи, хто насправді "господар у домі".

Читайте також: Зеленський змінив склад РНБО: хто туди увійшов

Разом з тим глава президентського Офісу не втомлюється повторювати: мовляв, для того, щоб розуміти, що впливати на "Зе" неможливо в принципі, потрібно знати його характер.

Над Зеленським просто не може бути "смотрящих ". Він завжди сам приймає рішення і людей, які диктують йому свою волю просто не може існувати,

– говорив Богдан в одному з нещодавніх телеінтерв'ю.

Проте, в соцмережах керівника Офісу президента, який дійсно став тінню Зеленського, вже охрестили "справжньою першою леді" з натяком на те, що він чи не цілодобово перебуває поруч з главою держави.

Днями в соцмережах жваво обговорювали фото, на якому Зеленський, Богдан і сек'юриті в ході робочої поїздки до Одеси, під софітами телекамер купалися в морі. Цілий ряд популярних блогерів з Facebook, публікуючи цей знімок, іронізували про те, що охоронець, який плавав поруч, порушив "сімейну" ідилію. Проте, крім спільного з президентом плескання в Чорному морі, Богдан мало чим себе проявив, перебуваючи в Одесі.



Президент Володимир Зеленський із главою ОП Андрієм Богданом та командою в Одесі у суботу купалися в Чорному морі / Фото з відкритих джерел

А ось кількома днями раніше, супроводжуючи президента в поїздці на Дніпропетровщину, Богдан відзначився. Як відомо з повідомлень інформагентств, Зеленський взяв з мера Дніпра Філатова обіцянку до вересня побудувати міст. А якщо той не встигне – то написати заяву про відставку. Градоначальник публічно пообіцяв. Бесіда Зеленського і Філатова відбувалася під акомпанемент іронічних і не завжди тактовних реплік Богдана, який часто перебивав президента, трактуючи на свій лад його думки.



Володимир Зеленський та Борис Філатов уклали парі

Хітом соцмереж також стало фото, на якому Богдан стоїть за спиною Зеленського і буквально дихає йому в потилицю, щось нашіптуючи на вухо. У Дніпрі Зеленський не відповів на жодне запитання журналістів, щоб його не перебив Богдан. "Так, ану кажіть журналістам, про що домовилися", – звернувся глава Офісу президента до Зеленського та Філатова. На що "Зе" дещо розгублено, неначе не готовий до уроку школяр, якого викликали до дошки, сказав: "Журналісти все чули ...".



Саме це фото Володимира Зеленського та Андрія Богдана підірвало мережу мема / Фото Відкритий

Далі – більше. Коли журналісти, безпосередньо звертаючись до Зеленського з питанням, чи буде він особисто перевіряти "міст Філатова", Богдан, перебив президента:

Так, він буде першим їхати по цьому мосту на КамАЗі.

При цьому, Зеленський рефлексував наступним чином: "Як скажете"...

Цікаво: Заява Богдана про російську мову на Донбасі: коментар радника Зеленського

Чому така виразна увага до Дніпра?

Показова зухвалість Андрія Богдана в Дніпрі, на думку експертів, може бути пов'язана з близькістю саме до цього міста Коломойського, у якого є тут свої бізнес-інтереси. Річ у тому, що після відставки з поста глави ОДА у 2015 році між Коломойським і Філатовим, з яким вони разом створювали політпроект "УКРОП", пробігла чорна кішка. Коломойський, який після перемоги "Зе" на виборах, активно роздавав інтерв'ю, категорично відмовлявся коментувати свій конфлікт з мером Дніпра. А Філатов, наприкінці зими, не вникаючи в деталі, заявляв наступне:

Ми з Ігорем Валерійовичем померли один для одного. Я дуже сподіваюсь на це. Два роки не спілкуємося. Мені важко коментувати його діяльність. Йому, звичайно, цікаво грати, він як Портос: я б'юся, тому що б'юся. Але незалежно від результатів виборів – він швидко зіпсує відносини з новим президентом.

Таким чином, у світлі відносин по лінії Коломойський – Філатов зухвала поведінка Богдана під час візиту президента в Дніпро виглядає таким собі "привітом" від олігарха меру.

Ще один епізод звертає на себе увагу в контексті впливу Богдана (читайте – Коломойського) на нового президента – екскурсія Зеленського по заводу "Південмаш". Дізнавшись, що столична мерія не заплатила підприємству за трамвай, Богдан (а не Зеленський) взяв в руки мобільний телефон, і, набравши Віталія Кличка, протягнув телефон Зеленському.

"Скільки він вам винен?" – поцікавився президент у директора "Південмашу" перед тим, як заговорити з Кличком. "30 мільйонів", – прозвучало у відповідь.

Богдан, який стояв поруч, іронічно посміхався і жував жуйку... Крім повернення боргу Зе, розмовляючи з Кличком, попросив його посприяти недопуску "дочки" заводу до подальших тендерів. Київський мер почав ставити додаткові питання, і в цей момент Богдан, не давши Зеленському договорити, забрав телефон з його рук і почав розповідати столичному градоначальнику суть тендерного питання. Президент зробив боязкий жест рукою з вимогою віддати телефон, але глава його офісу просто проігнорував його...

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Богдан – "це самодостатня фігура з великими і самостійними амбіціями, яка грає у свою гру":

З усіх потенційних претендентів на посаду керівника Офісу президента Богдан був найбільш підготовлений в плані адміністративних і політичних якостей, в тому числі, з досвіду політичної комунікації. Я його не знаю особисто, але те, що читав і чув про нього, це поєднання жорсткості і гнучкості (жорсткість явно домінує), професійних статусів юриста та адміністратора... що дуже важливо для роботи в Офісі. Не варто його розглядати як банальну "маріонетку Коломойського".

Відома журналістка Юлія Мостова так характеризує роль Богдана в орбіті президента:

Пам'ятаєте, у президента Єльцина був прес-секретар Костиков, якого називали перекладачем з п'яного на російську? Так ось, для Зеленського Богдан не "смотрящий", а перекладач з кулуарного на неофітський. З огляду на те, що в Адміністрації Зеленський оточив себе домашніми капцями з тумбочки минулого життя, Богдан виявився єдиним персонажем, знайомим з правилами навігації в держбюрократії і рифами реальних інтересів основних політичних гравців. Правда, лоцман з нього так собі. Оскільки з рифами він знайомий, але чхати на них хотів...

Хто такий Андрій Богдан

Андрія Богдана в ЗМІ заведено називати адвокатом Коломойського, але насправді його можна пов'язати і з безліччю інших гучних імен в українській політиці. Кар'єру Богдан починав в адвокатській фірмі "Пукшин і партнери", заснованої Ігорем Пукшиним, який обіймав посаду заступника голови Секретаріату президента Віктора Ющенка. Потім працював заступником міністра юстиції Миколи Оніщука. Пізніше увійшов в уряд Миколи Азарова заступником міністра Кабінету міністрів. На останніх парламентських виборах балотувався в депутати за списками БПП. Подейкують, у Богдана вельми непогано "налагоджені мости" з Юлією Тимошенко, а також генпрокурором Юрієм Луценком, адвокатом якого він був, коли чинного главу ГПУ свого часу "пішли" з посади міністра внутрішніх справ.

Крім цього, Андрія Богдана пов'язують товариські відносини з одіозним Андрієм Портновим, який зараз активно "пресує" екс-президента Петра Порошенка в судах, намагаючись звинуватити його в корупційних діяннях. Власне, Богдан стартував у великій політиці з позиції помічника Портнова, коли той ще не перейшов в табір Януковича і був нардепом від БЮТ.



Андрій Портнов / Фото з відкритих джерел

З цієї точки зору, Богдан, який на тлі президента-політнеофіта виглядає політичним важковиком, вельми корисний Зеленському, оскільки у нього є виходи на лідерів різних політсил.

Цікаво, що номінальний лідер пропрезидентської "Слуги народу" Дмитро Разумков, коментуючи розмови про Богдана- "смотрящего" стверджував, що вони з Зеленським давні добрі товариші. Однак в одному зі своїх інтерв'ю Зеленський, кажучи тепер уже про чинного очільника свого Офісу, зазначав таке:

Ось дивіться. У нас контракт з компанією, яка займається захистом, яка займається безпекою партії. От і все. Андрій Богдан – це одна з трьох компаній, ну він один з, я не знаю, компаньйонів. Я не знаю, власне кажучи, всю систему кореневу – хто з них там компаньйон, хто господар цієї компанії... Є три компанії, які займаються юридичним супроводом нашої партії, нашої команди, ось і все.

Погодьтеся, навряд чи, перебуваючи в тривалих товариських відносинах з Богданом, "Зе" так поверхнево б говорив про його роль у своїй команді. Втім зараз ситуація кардинально змінилася і глава Офісу, схоже, щодня нарощує свій вплив на президента.

Зазвичай, керівники президентських адміністрацій, будучи при цьому дуже впливовими фігурами на владній дошці, залишаються в тіні. Андрій Богдан вибрав іншу тактику. Він робить селфі, наставляючи чинному президенту "ріжки" і перебиває главу держави, відповідаючи чиновникам різних рангів в такому стилі: "Не завантажуйте президента, він в цьому все одно нічого не розуміє"...

Деякі експерти переконані, що першим, кому вкаже "на вихід" Зеленський, буде саме Богдан. Чи збудуться ці прогнози – невідомо, але поки що глава Офісу глави держави все частіше в інформаційному плані затьмарює Зеленського, який, схоже, все ще спочиває на переможних поствиборчих лаврах.

До теми: Впливу не бачу, – Данилюк про Коломойського та Зеленського