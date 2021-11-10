Керівника катівні "Ізоляція" Куликовського взяли під варту

Денису "Паличу" Куликовському, який причетний до вбивств українців у катівні "Ізоляція", обрали запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою упродовж 60 днів.

Відповідне рішення 10 листопада ухвалив Приморський суд Маріуполя. Зазначимо, що запобіжний захід обрали без можливості внесення застави за підозрюваного.

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Роль Куликовського ще встановлюють

У ході розслідування правоохоронці встановили, що Куликовський був одним із керівників катівні "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Саме там російські найманці жорстоко катували українських бранців. Чоловіку інкримінують створення терористичної організації й незаконного збройного формування, торгівлю людьми та жорстоке поводження з полоненими.

Наразі слідство у справі ще триває. У прокуратурі зауважили, що ще встановлюють роль Куликовського у злочинах. "Палича", якого розшукували ще з 2020 року, спіймали напередодні у Києві. Де та за яких обставин – поки що не розголошують. Втім, сам затриманий стверджує, що вже 2 роки живе у столиці.

Основне про бойовика "Палича"

За інформацією ЗМІ, Денису Куликовському – 36 років. Чоловік був одружений, має сина. Є уродженцем Донбасу, навчався у сільській школі біля прифронтового Курахового.

Рідні російського найманця стверджують, що давно не виходили на контакт з "Паличем". Батьки та колишня дружина неохоче діляться будь-якою інформацією, яка може його стосуватися.

Колишні полонені, яким вдалося вибратися з "Ізоляції", описують Куликовського як дуже жорстоку людину. А також стверджують, що у нього навіть були проблеми з психікою.