Начальника Тернопільського РТЦК викрили на хабарі: вимагав талони на пальне за відстрочку

Начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вимагав хабар за відстрочку від мобілізації, оголосили підозру.

Відповідну інформацію повідомляє Державне бюро розслідувань. Його підозрюють за статтею про одержання неправомірної вигоди, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Начальника Тернопільського РТЦК викрили на хабарі

ДБР повідомило про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець вимагав у підприємця неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу.

Комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття, тож має законне право отримати відстрочку від призову. Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар,

– йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець вимагав хабар у вигляді талонів на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тисяч доларів. Зазначається, що затримати його вдалося ще 21 жовтня.

В його авто було виявлено та вилучено крім талонів, 13 тисяч доларів та 73 тисячі гривень готівкою. Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину.