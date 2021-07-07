Керівникам підпільної в'язниці "Ізоляція" оголосили про підозру

Організаторам підпільної в'язниці "Ізоляція" українські правоохоронці заочно оголосили про підозру. Їм інкримінують участь у воєнізованих формуваннях, торгівлю людьми, створення злочинної організації та порушення законів війни.

Правоохоронці викрили двох бойовиків, безпосередньо причетних до катування у підпільній в'язниці в окупованому Донецьку.

Читайте також Громадяни Росії: відомі імена катів концтабору "Ізоляція", де бойовики тримають полонених

Бойовикам повідомили про підозру

Керівникам та організаторам "Ізоляції" заочно повідомили про підозру. Їм інкримінують одразу декілька злочинів:

участь у не передбачених законом воєнізованих формуваннях,

торгівлю людьми,

створення злочинної організації,

порушення законів і звичаїв війни, а саме жорстоке поводження з цивільним населенням.

Деталі організації роботи підпільної в'язниці

За інформацією слідства, з 2014 року житель селища Зуївка Донецької області, який раніше служив у французькому Іноземному Легіоні та брав участь у бойових діях в Сирії, обійняв посаду "керівника центру спецоперацій "міністерства державної безпеки ДНР".

Зі своїм заступником – колишнім підприємцем – за вказівкою кураторів з Росії організував у Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в'язницю.

Підозрювані беруть активну участь у незаконному ув'язненні полонених військових ЗСУ та цивільних, які мають активну проукраїнську позицію. Разом з підлеглими вони застосовують до затриманих тортури, жорстоко знущаються з них, катують електричним струмом, позбавляють їжі та води та утримують у нелюдських умовах.

В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії порушують міжнародне законодавство.

Загалом українські правоохоронці наразі заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни на території "Ізоляції" 15 людям. Крім того, вдалося встановити приблизно 170 постраждалих.