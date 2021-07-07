Керівникам підпільної в'язниці "Ізоляція" оголосили про підозру
7 липня 2021 , 22:44Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Організаторам підпільної в'язниці "Ізоляція" українські правоохоронці заочно оголосили про підозру. Їм інкримінують участь у воєнізованих формуваннях, торгівлю людьми, створення злочинної організації та порушення законів війни.
Правоохоронці викрили двох бойовиків, безпосередньо причетних до катування у підпільній в'язниці в окупованому Донецьку.
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Бойовикам повідомили про підозру
Керівникам та організаторам "Ізоляції" заочно повідомили про підозру. Їм інкримінують одразу декілька злочинів:
- участь у не передбачених законом воєнізованих формуваннях,
- торгівлю людьми,
- створення злочинної організації,
- порушення законів і звичаїв війни, а саме жорстоке поводження з цивільним населенням.
Деталі організації роботи підпільної в'язниці
- За інформацією слідства, з 2014 року житель селища Зуївка Донецької області, який раніше служив у французькому Іноземному Легіоні та брав участь у бойових діях в Сирії, обійняв посаду "керівника центру спецоперацій "міністерства державної безпеки ДНР".
- Зі своїм заступником – колишнім підприємцем – за вказівкою кураторів з Росії організував у Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в'язницю.
- Підозрювані беруть активну участь у незаконному ув'язненні полонених військових ЗСУ та цивільних, які мають активну проукраїнську позицію. Разом з підлеглими вони застосовують до затриманих тортури, жорстоко знущаються з них, катують електричним струмом, позбавляють їжі та води та утримують у нелюдських умовах.
- В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії порушують міжнародне законодавство.