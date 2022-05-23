Керівники Німеччини, Франції та Італії звикли комфотно працювати з Путіним, – Піонтковський

Джо Байден коли прийшов до влади говорив про "трансатлантичну єдність" Заходу в цілому. Однак деякі країни спокійно співпрацюють з кремлівським диктатором Путіним, навіть якщо це стосується безпеки в Європі.

Зокрема, ця теза має стосунок до Німеччини, Франції та Італії. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

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За його словами, крім цього є Польща, Румунія, країни Балтії, які повністю підтримують позицію Байдена.

На державному рівні визначились "путін-ферштейнери". Це три країни: Італія, Франція та Німеччина, які звикли комфотно працювати з Путіним. Вони своєю діяльністю останнього тижня, я думаю, викреслили себе із списку провідних гравців майбутньої європейської системи безпеки,

– вважає Піонтковський.

Він впевнений, що на цих людей покластися не можна. Публіцист зауважив, що ця позиція стосується державності, панівного класу.

"Не хочуть перемоги України"

"Та ж Анналена Бербок (глава МЗС Німеччини – 24 канал) на яку ми дуже багато сподівались, якій співчували, яка зробила низку дуже сильних проукраїнських заяв, зокрема під час візиту у Київ. Я не бачу якогось конструктивного спротиву з її боку у її "позиції затягування", – висловив свою думку він.

Мовиться про ту заяву Бербок у Києві про те, що Берлін також має намір надалі поставити українським військам танки та гаубиці. Їх планують надати аж у липні 2022 року. Публіцист вважає, що це запізно, оскільки допомога надійшла уже навіть з Австралії.Хоча у комітеті з оборони Бундестагу незадоволені темпами постачання зброї в Україну і пропонують призначити спеціального координатора, заявила голова комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн. Також повідомляли, що Німеччина надасть нову бюджетну підтримку Україні. Зокрема, для нашої країни виділять приблизно мільярд євро в межах цієї програми.

Тому він гадає, що "керівники Німеччини, Франції та Італії не хочуть перемоги України у цій війні" у тому визначенні, якого дотримується президент України Володимир Зеленський та міністр оборони США Ллойд Остін.

Повністю інтерв'ю Цимбалюка з Піонтковським: дивіться відео