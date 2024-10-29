У керівників МСЕК можуть конфіскувати вилучені під час обшуків гроші, – Верховний Суд

Правова система України має механізми для конфіскації незаконно отриманих коштів. Особливо це стосується вилучених грошей під час обшуків у керівників обласних МСЕК.

Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

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У керівників МСЕК можуть конфіскувати вилучені під час обшуків гроші

Водночас Кравченко підкреслив, що в Україні діє принцип презумпції невинуватості.

Це має бути чітка процедура… якщо мова йде про обшук у рамках кримінальної справи, це може бути визнано неправомірною вигодою, якщо буде доведено. Якщо лише частина цих коштів буде визнана незаконно отриманими, то має бути в рамках загальної конфіскації,

– зазначив він.

За його словами, для того, аби кошти конфіскували має бути визнано, що їх отримали злочинним шляхом.

"Тобто теоретично у керівників МСЕК можуть конфіскувати кошти як по процедурі загальної конфіскації, так і спеціальної конфіскації", – сказав Кравченко.

Він також зауважив, що за останні роки антикорупційне законодавство значно змінилося, й окрім ст. 368 ККУ (неправомірна вигода), включає також поняття незаконного збагачення. За його словами, кошти від конфіскацій надходять на спеціальний рахунок Держказначейства.

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