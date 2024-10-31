Розвертає Грузію в бік Росії: ексрадник розповів про цілі та страхи Іванішвілі

Ситуація у Грузії зараз доволі складна. Вплив Росії там значно посилюється, зокрема і через сприяння деяких політиків.

Експрем'єр-міністр Грузії та голова "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі веде дивну політику, розвертаючи Грузію в бік Росії. Його колишній радник та грузинський політолог Гіа Хухашвілі розповів 24 Каналу, що Іванішвілі має основне завдання – захист власної безпеки та добробуту.

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Вплив Іванішвілі на ситуацію в Грузії

Гіа Хухашвілі зазначив, що керівник партії, яка керує в Грузії, немає системи цінностей. Він з легкістю може підтримувати або країни НАТО, або ж Росію. Іванішвілі визначає свою риторику залежно від того, що йому вигідно в різних обставинах.

Він припускається помилок, попри те, що хороший тактик. Виявилося, що Іванішвілі поганий стратег. Його помилка полягає в тому, що після початку війни в Україні, він подумав, що Росія дуже швидко захопить її території. Через це політик почав заявляти про лояльність до Москви,

– сказав політолог.

Помилковий аналіз експрем'єр-міністра Грузії призвів до того, що тепер він боїться всіх: Владіміра Путіна та Захід. Гіа Хухашвілі припустив, що Іванішвілі вважає єдиним своїм захистом владу.

Зверніть увагу! На парламентських виборах 26 жовтня 2024 року у Грузії перемогу здобула партія "Грузинська мрія", проте опозиція відмовилася визнавати результати, посилаючись на антидемократичні умови виборів. Міжнародні спостерігачі заявили про численні порушення: залякування виборців, тиск на держслужбовців та обмеження діяльності опозиції.

Серйозний вплив Росії

Грузинський політолог підкреслив, що всі закони, які ухвалюють в Грузії відбуваються під впливом Росії. Кремль намагається контролювати кожен сегмент суспільно-політичного життя там.

Уряд Грузії утискає права суспільства, зменшує вплив незалежних медіа – це все нагадує те, що багато років відбувається в Росії.

Я надіюся, що такий варіант не пройде і грузини почнуть діяти (проти російських сил – 24 Канал). Процес складний, але я впевнений, що все буде добре,

– висловився Гіа Хухашвілі.