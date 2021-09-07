Керівниця американського посольства розповіла про "хімію" на зустрічі Байдена та Зеленського

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін вважає, що зустріч президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського стане початком більш інтенсивного раунду перемовин щодо низки тем. Крім того, вона розповіла про позитивний зв'язок між політиками.

Квін зазначила, що у Комісії стратегічного партнерства говоритимуть про широкий спектр проблем. Крім того, обговорюватимуть енергетику й клімат, а також безпекові питання. Крім того, за словами дипломатки, зустріч мала символічну вагу.

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Коли почнуться перемовини

Переговори розпочнуться восени 2021 року чи на початку наступного. Чиновниця зауважила, що експерти працюватимуть для поглиблення відносин між країнами. Зокрема, укладатимуть договори у безпековій, енергетичній, економічній та торговій сферах.

Між політиками була "хімія"

Квін ствердно відповіла, що між Байденом та Зеленським був позитивний зв'язок, "хімія", так би мовити.

Так, я це відчувала саме таким чином. Ця розмова була відвертою та чесною, що мені надзвичайно сподобалося...Для цього необхідна впевненість та довіра. Це демонструє міцні та гарні відносини. Тож, мені здалося, що енергія на зустрічі була досить позитивна,

– підсумувала дипломатка.

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