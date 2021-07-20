Керівниця UkrainePride скаржиться на погрози та спроби зламу акаунтів: фото

Засновниця організації UkrainePride Софія Лапіна написала про те, що невідомі злили її особисті дані у мережу, після чого їй почали погрожувати. Активістка відома тим, що збирається провести рейв спільноти ЛГБТ + 30 липня біля Офісу президента,.

Про масштабну кібератаку та погрози повідомила ЛГБТ + активістка у фейсбуці. За словами Лапіної, її номер телефону та інші персональні дані з'явилися тиждень тому у спільноті "Катарсис" в телеграмі. Після цього вона нібито почала отримувати повідомлення з погрозами.

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Крім того, активістка зазначила, що погрози приходили їй зі швидкістю 4 повідомлення на секунду.

Ламали акаунти цілий тиждень



Номер телефону Лапіної злили у телеграм канал "Катарсис" / Скриншот Софії Лапіної

Як зазначила Лапіна, її персональні дані буцімто злили представники правого руху.

На телефон активістки також надходили коди для авторизації в акаунтах Yandex.Eda, ICQ, EpicentrK, My-credit та в інших. Через це активістка закликала користуватися не подвійною верифікацією, а прив'язати власний номер до паспорта. Тоді функцію відновлення втраченої сім картки не зможуть користуватися зловмисники.



Невідомі намагалися зламати акаунти активістки / Скриншот Софії Лапіної

Писали любовні пісьма, обіцяли "травити як жидів" та "різати як собак" зі швидкістю 4 повідомлення в секунду. І це не жарт, подивіться відео. Зламали мій власний телеграм, і переписувалися з нього з колишніми. Потім знайшли номер прив’язаної картки, три дні без зупинки намагалися то кредити взяти, то в "Мультіплекс" квитки придбати, то в Яндекс їжу замовити,

– написала активістка.

За словами жінки, слідчий по її справі нібито зацікавлений у тому, щоб розслідувати справу про погрози як злочини на ґрунті ненависті. Однак довести, що це є саме так, у нього буцімто немає інструментів.