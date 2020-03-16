Кернес відмовився закривати метро Харкова, попри вимогу Зеленського
Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження Володимира Зеленьського щодо закриття метро через спалах коронавірусу.
Він вважає рішення президента не обґрунтованим, адже у Харкові немає жодного випадку захворювання. Про це повідомило видання "Українська правда".
Важливо В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення
"Я проти закриття метро і закривати його не збираюся!", – наголосив Кернес.
Метро користуються всі категорії пільговиків... Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися",
– зазначив мер Харкова.
16 березня Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому закликав Кабмін посилити обмеження карантину через коронавірус.
Які обмеження вводить Зеленський через коронавірус:
- Заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, кінотеатрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Однак українці зможуть замовити доставку їжі з ресторанів та кафе.
- Заборонити залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів. Перевезення пасажирів у містах може здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.
- Провести перемовини з МВФ про надання фінансової підтримки Україні для подолання наслідків коронавірусу.
- Від Нацбанку, Мінфіну, державних і приватних банків очікується створення програми кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, концепція податкових змін.
- Громадяни, що отримують пенсію, менше ніж 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі 1000 гривень.
- В областях, де були підтверджені випадки коронавірусу (Чернівецька і Житомирська), запровадити режим надзвичайної ситуації.
- Тимчасово заборонити планові заходи і операції у лікарнях, здійснити часткове перекваліфікування закладів медичної допомоги.
- Розробити механізм доставки ліків працівниками Укрпошти для людей похилого віку.
- Заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідери церков мають поставитися до цього з розумінням.
- Обмежити експорт продуктів харчування.
- Міністерствам, головам ОДА, місцевій владі забезпечити безперебійну роботу продуктових і господарських магазинів, аптек, АЗС, банків, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури та вантажного транспорту.