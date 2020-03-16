Кернес відмовився закривати метро Харкова, попри вимогу Зеленського

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження Володимира Зеленьського щодо закриття метро через спалах коронавірусу.

Він вважає рішення президента не обґрунтованим, адже у Харкові немає жодного випадку захворювання. Про це повідомило видання "Українська правда".

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"Я проти закриття метро і закривати його не збираюся!", – наголосив Кернес.

Метро користуються всі категорії пільговиків... Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися",

– зазначив мер Харкова.

16 березня Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому закликав Кабмін посилити обмеження карантину через коронавірус.

Які обмеження вводить Зеленський через коронавірус: