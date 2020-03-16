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      Кернес відмовився закривати метро Харкова, попри вимогу Зеленського

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      Кернес відмовився виконувати доручення Зеленського / 24 канал

      Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження Володимира Зеленьського щодо закриття метро через спалах коронавірусу.

      Він вважає рішення президента не обґрунтованим, адже у Харкові немає жодного випадку захворювання. Про це повідомило видання "Українська правда"

      Важливо В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення

      "Я проти закриття метро і закривати його не збираюся!", – наголосив Кернес. 

      Метро користуються всі категорії пільговиків... Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися",
      – зазначив мер Харкова. 

      16 березня Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому закликав Кабмін посилити обмеження карантину через коронавірус. 

      Які обмеження вводить Зеленський через коронавірус:

      • Заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, кінотеатрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Однак українці зможуть замовити доставку їжі з ресторанів та кафе.
      • Заборонити залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів. Перевезення пасажирів у містах може здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.
      • Провести перемовини з МВФ про надання фінансової підтримки Україні для подолання наслідків коронавірусу.
      • Від Нацбанку, Мінфіну, державних і приватних банків очікується створення програми кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, концепція податкових змін.
      • Громадяни, що отримують пенсію, менше ніж 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі 1000 гривень.
      • В областях, де були підтверджені випадки коронавірусу (Чернівецька і Житомирська), запровадити режим надзвичайної ситуації.
      • Тимчасово заборонити планові заходи і операції у лікарнях, здійснити часткове перекваліфікування закладів медичної допомоги.
      • Розробити механізм доставки ліків працівниками Укрпошти для людей похилого віку.
      • Заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідери церков мають поставитися до цього з розумінням.
      • Обмежити експорт продуктів харчування.
      • Міністерствам, головам ОДА, місцевій владі забезпечити безперебійну роботу продуктових і господарських магазинів, аптек, АЗС, банків, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури та вантажного транспорту.
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Коронавірус Covid-19 Геннадій Кернес Коронавірус в Україні Новини Харкова Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я
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