Найбільше страждають прибережні території: у Херсонській облраді розповіли про обстріли КАБами

Херсонська область щодня потерпає від обстрілів російських загарбників. Найактивніше окупанти використовують високоточні керовані авіаційні бомби – КАБи.

Гатять як по правому березі Дніпра, так і по лівому. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів 24 Каналу, які населені пункти найбільше страждають.

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Які населені пункти росіяни обстрілюють КАБами

Кількість КАБів, які випускають окупанти по території Херсонської області, максимально висока. Найбільше потерпають території на узбережжі Дніпра: Тягинка, Веселе, Одрадокам'янка, Берислав, Козацьке та Білозерська громада, розташована нижче по течії Дніпра від Херсона.

"А особливо КАБами накривають частину населених пунктів від Херсона до Берислава майже до греблі Каховської ГЕС. Тобто, у цій частині ворог максимально використовує керовані авіабомби", – наголосив Сергій Хлань.

За даними слідства, 6 червня 2023 року близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.

Крім того, росіяни застосовують авіабомби по лівому берегу Херсонщини: по плацдармах, які утримуються Збройними Силами України у районах Антонівських мостів – автомобільного та залізничного, а також поблизу села Кринки.

Які КАБи мають росіяни

КАБ – це керовані авіаційні бомби, оснащені аеродинамічними поверхнями та мають систему наведення для кращої влучності. Вважається, що КАБ – це високоточна зброя. У Росії зараз є декілька їх видів, більшість – ще з радянських часів. Проте деякі постійно виробляються на заводах.

Різновиди КАБ:

УПАБ-1500В – фугасні бомби радянського виробництва, до яких окупанти прикріпили модулі керуванням польотом та модулі корекції. Це дуже непрофесійно, але швидко. Такі КАБ бувають вагою 500 кілограмів, 1500 кілограмів. Остання з них дуже дорога для російського командування, тому використовується рідко.

– фугасні бомби радянського виробництва, до яких окупанти прикріпили модулі керуванням польотом та модулі корекції. Це дуже непрофесійно, але швидко. Такі КАБ бувають вагою 500 кілограмів, 1500 кілограмів. Остання з них дуже дорога для російського командування, тому використовується рідко. Гром-Э2 – модифікація Гром-Э1 без двигуна, у якій збільшили у 1,5 раза бойову частину. Дальність польоту – 120 км.

– модифікація Гром-Э1 без двигуна, у якій збільшили у 1,5 раза бойову частину. Дальність польоту – 120 км. Дрель – російська авіаційна касетна бомба;

– російська авіаційна касетна бомба; ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500 – фугасні бомби вільного польоту.

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Для скидання таких бомб потрібно підлетіти літаком, а російські літаки бережуться якомога далі від зони ураження української ППО. Тобто, до відстані від лінії фронту за 40 – 50 кілометрів. Авіабомби зазвичай запускають з тимчасово окупованих територій. Для запуску КАБів використовуються Су-34, Су-35 тощо.

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