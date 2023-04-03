Ворог відмовився від використання керованих авіаційних бомб: в ОК "Південь" назвали причину

Російські окупанти продовжують терор мирного населення України, запускаючи повітряні цілі різного типу. Зокрема, донедавна – керовані авіаційні бомби. В Оперативному командуванні "Південь" відповіли, з чим може бути пов'язана відмова Росії від цього типу озброєння.

У понеділок, 3 квітня, можна констатувати, що загарбники перестали застосовувати керовані авіаційні бомби. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал. Також вона сказала, чи надовго таке умовне "затишшя".

Дивіться також Нова розробка Росії – "Гром-Е1": на що здатна розумна бомба-гібрид і яку загрозу несе

Погода нам допомагає

Варто сказати, що у ворога на озброєнні є чимало такого озброєння. Здебільшого його використовують для ураження цілі в радіусі від 10 до 20 кілометрів. Разом з тим очевидно, що припинення використання керованих авіаційних бомб пов'язане з погіршенням погодних умов.

Ворог відмовився від використання керованих авіаційних бомб. Це може бути пов'язано з погодними умовами... Погіршилась у нас погода. І можливо через якийсь період, якщо погода покращиться, їх можуть застосовувати,

– сказала Гуменюк.

Додамо до її слів, що такі бомби Росія використовує не лише на Півдні нашої держави, а й – Півночі та Сході. У разі покращення погоди та відновлення окупантами атак бомбами, ЗСУ варто буде зосередитись на тому, аби ліквідовувати установки, які запускають ці повітряні цілі.

Слід бути готовим до атак