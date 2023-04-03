Ворог відмовився від використання керованих авіаційних бомб: в ОК "Південь" назвали причину
Російські окупанти продовжують терор мирного населення України, запускаючи повітряні цілі різного типу. Зокрема, донедавна – керовані авіаційні бомби. В Оперативному командуванні "Південь" відповіли, з чим може бути пов'язана відмова Росії від цього типу озброєння.
У понеділок, 3 квітня, можна констатувати, що загарбники перестали застосовувати керовані авіаційні бомби. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал. Також вона сказала, чи надовго таке умовне "затишшя".
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Погода нам допомагає
Варто сказати, що у ворога на озброєнні є чимало такого озброєння. Здебільшого його використовують для ураження цілі в радіусі від 10 до 20 кілометрів. Разом з тим очевидно, що припинення використання керованих авіаційних бомб пов'язане з погіршенням погодних умов.
Ворог відмовився від використання керованих авіаційних бомб. Це може бути пов'язано з погодними умовами... Погіршилась у нас погода. І можливо через якийсь період, якщо погода покращиться, їх можуть застосовувати,
– сказала Гуменюк.
Додамо до її слів, що такі бомби Росія використовує не лише на Півдні нашої держави, а й – Півночі та Сході. У разі покращення погоди та відновлення окупантами атак бомбами, ЗСУ варто буде зосередитись на тому, аби ліквідовувати установки, які запускають ці повітряні цілі.
Слід бути готовим до атак
- Під час цього ж включення Гуменюк зазначила, що російський повітряний тероризм нікуди не зник, хоча останнім часом масованих атак не було. За словами спікерки, цілком можливо, що ворог накопичує засоби для майбутніх ударів.
- Зокрема, не виключені хвильові атаки – себто обстріли, коли спершу українські об'єкти атакують БпЛА противника, потім ракети з неба, а потім – з моря. Вдається Росія до такої тактики, аби роззосередити нашу ППО.
- Водночас військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман констатував, що у пріоритеті у ворога зараз – завдання точкових ударів.