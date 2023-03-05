Росія застосувала проти України керовані півторатонні бомби УПАБ-1500В: що це за нова загроза

Стало відомо, що ворог застосував нові плануючі бомби УПАБ-1500В. Їхня вага близько 1 500 кілограмів. Аналітики розповіли про загрози, які створює така зброя.

За словами експертів, вперше від початку широкомасштабної війни окупанти використали ці боєприпаси декілька тижнів тому, атакувавши об'єкт у Чернігівській області. На одному з уламків бомби можна було побачити маркування, завдяки якому зрозуміло, що це саме УПАБ-1500В.

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У чому особливість таких бомб

Вперше Кремль показав УПАБ-1500В у 2019 році. Відомо, що така зброя призначена для ураження високозахищених об'єктів, які розміщені на відстані до 40 кілометрів. Її також називають керованими плануючими бомбами (індекс К029Б), що мають вагу близько 1 500 кілограмів.

Висока загроза застосування УПАБ-1500В полягає у тому, що вона належить до плануючих бомб, оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації та має бойову частину вагою 1010 кілограмів, що призначена для ураження високозахищених об'єктів. Для скидання бомби носій має піднятися на висоту у 14 кілометрів,

– написали в Defence express.

Також там зазначили, що презентувало зброю державне науково-виробниче підприємство "Регіон", що входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Це підприємство демонструвало, окрім того, менший за калібром боєприпас УПАБ-500В (індекс К08Б), який є зменшеною копією УПАБ-1500В та має вагу 505 кілограмів. З них – 390 кілограмів припадає на бойову частину.

Путін лякає світ "Сарматами"

Поки використання ворогом цих бомб є поодиноким явищем. Власне, застосування такої зброї робить вразливими носії, адже їм доводиться підійматися на значну висоту і вони стають хорошими цілями для систем ППО.

До цієї теми згадаємо, що від 2018 року Кремль заявляє про розроблення "меганебезпечних" ракет "Сармата", які здатні навіть, за словами Путіна, переносити ядерні заряди.

Власне, говорити кремлівський диктатор може все, що завгодно, проте здебільшого його заяви не мають ніякого значення, адже вони далекі від реальної картини світу.