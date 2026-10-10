Трамп призначив нову речницю Білого дому: хто обійме посаду Керолайн Левітт
Адміністрація американського президента отримала нову головну комунікаційницю. Попередня речниця залишила посаду, щоб приділяти більше часу родині та розпочати кар'єру на телебаченні.
Про це американський президент оголосив 9 жовтня у своїй соціальній мережі Truth Social.
Що відомо про призначення?
Кеті Захарія замінить на цій посаді Керолайн Левітт, яка пішла у відставку наприкінці літа.
До свого нового призначення Захарія працювала старшою радницею з комунікацій у мережі Truth Social. Вона родом із Каліфорнії та має юридичну освіту, яку здобула в Університеті Пеппердайна. Раніше вона вже мала досвід роботи в уряді, обіймаючи посаду речниці та заступниці помічника міністра з питань зв'язків із громадськістю в Міністерстві внутрішньої безпеки США. Крім того, нова прессекретарка регулярно виступала коментаторкою на телеканалах Fox News та Newsmax.
За словами Трампа, Захарія брала активну участь у його виборчих кампаніях і працювала у ключових штатах. Він відзначив її відданість руху MAGA та професійні якості.
Я впевнений, що Кеті досягне вагомих результатів для нашої країни як наступний прессекретар Білого дому, оскільки вона має повагу та чудово працюватиме зі ЗМІ, американським народом та моєю адміністрацією,
– підкреслив Трамп.
Нагадаємо, попередня речниця Керолайн Левітт увійшла в історію як перша вагітна прессекретарка Білого дому. У травні 2026 року вона народила другу дитину, а вже в серпні вирішила залишити посаду, щоб більше часу проводити з родиною. Трамп назвав її роботу чудовою та побажав успіхів.
Як раніше ми писали, Левітт не залишила політичну та медійну сферу остаточно. З 1 листопада вона розпочне роботу на телеканалі Fox News, де надаватиме політичний аналіз. Спеціально для цього телеканал погодився облаштувати студію прямо в її будинку в Нью-Гемпширі. Також вона продовжує співпрацю з організацією MAGA Inc.