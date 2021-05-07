Бомбочки для ванн зі смаком крилець та скандал в Україні: як KFC завойовували світовий ринок

Шалено популярною смажена "курочка із Кентуккі" є на азійському ринку. KFC їх завойовували неординарною рекламою. А от в Україну крильця заходили зі скандалом.
Джерело:"Корпорації світу" на 24 каналі
Крім цього, через пандемію коронавірусу в компанії з'явилося безліч цікавих нововведень. Та, з чого таки все починалось і якими неординарними речами KFC завойовували світ?
Читати першу частину Ніхто не знає рецепт курки з KFC: цікаві факти про популярну мережу швидкого харчуванняKFC в Азії
У Китаї мережа KFC почала відкривати свої заклади ще в 1987 році й була першим американським фаст-фудом у країні.
KFC стала для тамтешніх споживачів таким собі гастрономічним вікном у західний світ. Можливістю доторкнутися до культури Штатів, не перетинаючи для цього океан. За даними Insider, частка KFC на ринку в Китаї становить майже 12%. Це вдвічі більше, ніж в одного з їхніх основних конкурентів – McDonalds.Увага! За версією Forbes, у 2020 році KFC зайняла 96 сходинку серед сотні найбільш вартісних брендів світу. Видання оцінило компанію в 8,3 мільярда доларів.
Ключем до успіху KFC в країні стало агресивне задоволення китайських смаків, з елементами меню, які ніколи не потраплять до американських ресторанів – яєчні пироги, конджі та "дракон твістер".
Азійців завойовували рекламними трюками та неординарними продуктами
Щоби завоювати любов покупця в Азії, компанія йшла також на екстраординарні кроки. Оскільки реклама на тамтешньому ринку дуже смілива, було очевидно, що відерцем із крильцями потенційних покупців не здивуєш.
Тому маркетологи придумали таку штуку: запустили серію лаків для нігтів для жінок зі смаком класичного соусу й гострого соусу. Після того, як нафарбуєш, їх можна було облизувати. Про це почали всі говорити,
– зазначив маркетолог Михайло Хитряк.
Далі KFC пішла на ще одну рекламну хитрість. Вони зробили бомбочки для ванни з запахом печених крилець. Теж була така промоакція. Але була умова – щоб отримати цю бомбочку, потрібно було запостити це в у соцмережі.
Реклама бомбочок для ванни від KFC: відео
Як приваблювали покупців зі США незвичайними продуктами
- Американського покупця KFC намагався привабити завдяки коміксам, випущеними у 2015 – 2017 роках у співпраці із компанією DC.
- Особливо завзяті прихильники KFC навіть можуть почепити улюблені страви з KFC на ялинку. Мережа фаст-фудів випускає святкові прикраси у формі смажених смаколиків.
- Для поціновувачів усього незвичного KFC випустила навіть лімітовану серію свічок із запахом підливи.
- У 2018 році презентувала дрова з ароматом 11 трав і спецій. Одне таке поліно може горіти впродовж 3 годин. Серед американців стало популярним дарувати такі дрова на Хелловін чи Новий рік.
В Америці "курочка із Кентуккі" робила ставку на мобільні пункти продажу і їжу на виніс. В Азії пішли іншим шляхом. KFC стали використовувати заклади з великою квадратурою. Кількість робітників щонайменше – у 2 рази більша, ніж у Сполучених Штатах.Довідка. Зараз KFC має понад 6 500 ресторанів швидкої їжі в Китаї. До речі, заклади розташовані не лише в мегаполісах, а й у селах.
У Японії, до прикладу, дуже популярно замовляти шматочки американської курочки на Різдво. Це стало традицією для 3 із половиною мільйонів тамтешніх сімей. Продажі в закладах KFC в цей період, як правило, зростають вдесятеро.
Як у США, так і в Азії та й у більшості європейських ринків KFC активно використовує для реклами ролики з акторами в образі полковника Сандерса, адже там його добре знають. Інший спосіб промоції мережа швидкого харчування обрала в Україні, коли з'явилась тут у 2012 році.
Засновник KFC та лише компанії полковник Сандерс / Колаж 24 каналу
Як пояснюють маркетологи, в Україні лице Сандерса як бренд мало використовують, тому що тут про нього мало хто знає. Однак українці більше на підсвідомому рівні знають з американських фільмів, що відерце з крильцями – смачне.Довідка. Сьогодні в Україні є близько 40 ресторанів KFC. Страви за фірмовим рецептом від Сандерса продають у 10 містах. Скандал в Україні
В Україні не обійшлося без скандалу. Коли KFC спробувала відкрити ресторан у Будинку профспілок у столиці, кияни обурилися й пікетували заклад, звинуватили, що подавати "смажену курочку", у місці, де під час Майдану згоріли люди, – блюзнірство. Окрім цього, відкриття збіглося із річницею Революції Гідності. Після інциденту точку KFC закрили на невизначений час.Що змінила пандемія
Через пандемію коронавірусу KFC почала змінювати правила комунікації з клієнтами. До прикладу, мережа активно використовує харчові шафки. Клієнт може замовити їжу через додаток, а потім забрати її, не контактуючи із персоналом?
Цікаво Мережа ресторанів KFC випустила на вулиці безпілотні машини доставки
У Китаї ж у 2020 році з'явилися безпілотні автомобілі KFC, у яких можна придбати улюблені страви без соціальних контактів. Клієнт обирає смаколик на екрані, вбудованому в машину, оплачує. Після чого може відчинити дверцята й забрати замовлення зі спеціальної кабінки. По дорозі безпілотник ще й дезінфікує вулиці.
Безпілотні автомобілі KFC / Фото
Окрім того, пандемія змусила гіганта харчової індустрії тимчасово відмовитися від слогана "Пальчики оближеш". Який дисонує із карантинними правилами.
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