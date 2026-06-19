Жінці вручили підозру. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Що відомо про знущання з немовляти в Харкові?

Дівчинку звати Квітослава. Мати-одиначка народила її наприкінці січня 2024 року.

Через декілька тижнів, протягом лютого – березня 2024, жінка почала неодноразово застосовувати проти неї фізичне насильство.

Вона різко хапала немовля за тулуб, грубо змінювала положення її тіла, агресивно заколисувала та навіть допустила ударяння голови дитини об стіл,

– розповіли у прокуратурі.

Унаслідок знущань горе-матері Квітослава отримала переломи ноги, кістки черепа і ребер, тяжку черепно-мозкову травму та крововиливи.

Також експерти виявили інші ушкодження головного мозку, які свідчать про неодноразове травмування немовляти.

Дівчинку госпіталізували у тяжкому стані, де вона пробула майже 5 місяців. До лікарні її відвезла бабуся, яка й взяла опіку над нею.

Сама ж матір відмовилися від батьківських прав за власним бажанням.

Підозри їй вручили за фактами нанесення умисних середніх та тяжких тілесних ушкоджень, а також злісного невиконання батьківських обов'язків.

До слова, нещодавно Верховний Суд позбавив матір батьківських прав через домашнє насильство. Її неповнолітня дитина звернулася до суду через те, що мати не виховувала її, вчиняла домашнє насильство й не давала їй вчитися.

У родині були факти домашнього насильства з боку матері. Справу вже розглядали у 2021 році. Тоді жінці заборонили протягом визначеного строку контактувати з дитиною.