Зоозахисники розповіли, що давно опікувалися кішкою Мальвою, однак після стерилізації були змушені знову випустити на вулицю. Їй було приблизно три роки.

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Жорстокості немає меж

Також волонтери поділилися трагічною історією життя тваринки. За їх словами, Мальва була трилапою. Одна з жительок будинку якось побачила, що кішка заходить у під'їзд, і спеціально перебила їй лапу дверима.

Побоюючись за життя пухнастої красуні, опікуни довго закликали небайдужих людей взяти її додому, але не встигли цього зробити.

Ми знайшли їй перетримку, але пізно. Її по-звірячому вбили і демонстративно повісили на воротах церкви. Поки ви чекаєте, що хтось врятує, забере, – такі, як Мальва, вмирають, не дочекавшись свого шансу,

– написали у розпачі волонтери.



Кішкою Мальвою волонтери опікувалися уже давно / Фото з інстаграму kotikdom_kharkiv



Зла жителька будинку перебила кішці лапу дверима під'їзду / Фото з інстаграму kotikdom_kharkiv

Одне життя ще можна врятувати

Також у спільноті розповіли, що наразі шкуродери обрали собі нову жертву – рудого кота, якому відрубали хвіст та зламали ребра. Харків'ян та мешканців області попросили врятувати бодай це життя, доки також не стало пізно.



Волонтери знайшли кішці перетримку, але не встигли забрати з вулиці / Фото з інстаграму kotikdom_kharkiv

Тексти публікацій kotikdom_kharkiv:

Мальва – триколірна пухнаста красуня, яку довелося після стерилізації випустити надвір. На жаль, сказали мешканці будинків, які поруч, жінка зі злості, що кішка заходить у під'їзд, дверима перебила їй лапку. Тепер лапа роздроблена, загоїлася, і кішечка кульгає. Може зараз хтось побачить у ній саме ту, яку зможуть любити та дбати. Мальва ходить на лоток. Їй приблизно три роки.

***

Мені дуже боляче це писати, ще більш боляче буде Віці, яка намагалася її врятувати. Це – кішечка-трилапка, її добили! Ми знайшли їй перетримку, але пізно. Її по-звірячому вбили і демонстративно повісили на воротах церкви. Поки ви чекаєте, що хтось врятує, забере – такі, як Мальва, вмирають, не дочекавшись свого шансу.

Мальву вже вбили, а рудому відрубали хвіст і зламали ребра! Але ж рудий ще живий!