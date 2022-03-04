Z-ки вже закінчилися, пішли машини без позначень: у Псковській області помітили велику колону

4 березня 2022 , 16:46
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Джерело:

телеграм "ТРУХА Харьков + Украина"

У Псковській області помітили велику колону військової техніки. Цього разу прямують машини без спеціальних позначень, які зазвичай наносять окупанти.

Ворожу колону помітили за декілька кілометрів від міста Псков. У мережі відео оприлюднили 4 березня. 

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Z-ки вже закінчилися пішли машини без позначень. За кілька кілометрів від Пскова помічено велику колону російської військової техніки,
– мовиться у повідомленні.

Колона машин біля Пскова: дивіться відео

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Автор: Мар'яна Бекало