Як відбулася хакерська атака на державні реєстри України та які наслідки

У ніч на 20 грудня відбулася найбільша за останній час кібератака на державні реєстри. Її здійснили росіяни з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

Станом на сьогодні через кібернетичну атаку цифрові послуги зупинені, бо є втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи Міністерства юстиції України. Експерт з кібербезпеки, член комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко сказав 24 Каналу, чому ворогу вдалося здійснити таку потужну атаку та коли будуть ліквідовані її наслідки.

Важливо Масштабна кібератака на держреєстри: чи вкрали дані, як працюють нотаріуси й коли все відновлять

Коли почнуть працювати реєстри

Зараз правоохоронні органи проводять відповідні розслідування, а фахівці з кіберзахисту аналізують рівень кібератаки та ураження. На думку експерта з кібербезпеки, відновлення буде довготривалим.

Не один, два, чи три дні, можливо, тижні, або може навіть й більше. Проте сподіваюсь, що все ж таки незабаром частина відповідних реєстрів почне працювати,

– зазначив Федієнко.

До слова, є величезна різниця між викраденням інформації та викраденням бази даних. Адже можна викрасти базу даних, але залишається питання, чим та як її відкрити.

Які реєстри зачепила кібератака

Є багато інформації щодо того, які саме реєстри зачепила кібератака. Подейкують, що під атакою були не лише державні реєстри Мін'юсту, а й Міністерства оборони.

Ні, це різні розпорядники інформаційно-комунікаційної системи. Тобто це Міністерство юстиції, а то Міністерство оборони. Наприклад, реєстри Армія+, Резерв, Оберіг та інші перебувають під керівництвом управління Міноборони. Звісно, вони взаємодіяли з цим реєстром, але це була одностороння взаємодія,

– пояснив член комітету ВР з нацбезпеки.

За протоколу будуть перевірені всі реєстри. Проте наразі немає підтвердженої інформації, що реєстри, які стосуються Міністерства оборони, були уражені.

Чому Росії вдалося здійснити таку потужну атаку

Ворог вкотре довів, що його не можна недооцінювати. Росіяни системно працюють над нашим інформаційним цифровим простором для того, щоб його максимально зруйнувати.

Зверніть увагу! У СБУ говорять, що до кібератаки може бути причетна Росія, тож подію документують як черговий воєнний злочин.

Так, це була достатньо глибинна атака, яку проводили не просто звичайні хакери. На думку члена комітету ВР з нацбезпеки, до кібератаки було залучено відповідні російські спецслужби.

Зараз громадянам України не варто перейматись. Держава дбала й дбатиме про захист інформаційного простору. Вся інформація буде відновлена,

– запевнив експерт з кібербезпеки.

За його слова, це сталося з двох причин. Перша причина – людський фактор. Можливо, десь недогледіли, чи щось сталось. Друга – те, що парламент не зміг прийняти законопроєкт, який стосувався б покращення адміністративних питань щодо кіберзахисту державних об'єктів інформаційних та об'єктів критичної структури.

Чи дійсно росіяни хотіли викрасти реєстр українських дітей

Також з'являлася інформація, що однією з цілей окупантів була атака реєстрів українських дітей, яких вони вивезли, аби якось замести сліди.

Я не бачив цієї інформації в профільних форумах росіян, де вони обговорюють ці питання. Ба більше, вони навіть викладають образи начебто цієї бази даних, але самі пишуть, що не можуть відкрити ці профілі й не мають чим прочитати інформацію всередині,

– додав Федієнко.

Простіше кажучи, вони викрали сейф, але відкрити його не можуть.