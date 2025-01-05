Дія відновлює послуги після атаки на реєстри: що знову доступно

Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) відновив свою роботу. Тепер українцям знову доступна більша кількість послуг у Дії.

Після російської атаки на реєстри представники застосунку разом з Міністерством юстиції активно працюють над відновленням усіх сервісів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Які послуги знову доступні в Дії

У Дії вже відновили доступ до кількох послуг. Тепер там знову можна отримати:

витяги про місце проживання дітей;

актуалізацію даних про місце проживання дітей;

"Зимову єПідтримку" для дітей;

соціальні виплати - субсидії, допомогу сімʼям з дітьми.

Представники Дії також нагадали, що всі дані зберігаються в реєстрах, а не в застосунку, що є гарантією захисту особистої інформації.

Нагадаємо, що 19 грудня 2024 року росіяни здійснили масштабну кібератаку на державні реєстри України. Тоді витоку даних вдалося уникнути. Проте майже три десятки сервісів у застосунку Дія тимчасово припинили свою роботу.