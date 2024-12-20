Наймасштабніша кібератака на державні реєстри України: все, що варто знати

Росіяни 19 грудня здійснили наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України за останній час. На щастя, витоку даних вдалося уникнути.

Через ворожу кібератаку майже три десятки сервісів у застосунку Дія тимчасово не працюють. Усе, що відомо на цей момент про масштабну хакерську атаку, зібрав 24 Канал.

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Росіяни атакували державні реєстри України