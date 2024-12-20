Наймасштабніша кібератака на державні реєстри України: все, що варто знати
Росіяни 19 грудня здійснили наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України за останній час. На щастя, витоку даних вдалося уникнути.
Через ворожу кібератаку майже три десятки сервісів у застосунку Дія тимчасово не працюють. Усе, що відомо на цей момент про масштабну хакерську атаку, зібрав 24 Канал.
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Росіяни атакували державні реєстри України
В ЦПД заявили, що ворожа пропаганда поширює брехню, що через хакерську атаку був повністю заблокований доступ до "баз даних ТЦК", через що законна мобілізація в Україні нібито "фактично заблокована" і працівники ТЦК "хапають людей на вулиці без розбору". За словами ЦПД, ця інформація абсолютно не відповідає дійсності: застосунок Резерв+ працює, а доступ до бази Оберіг не втрачений. Служба безпеки України вже відкрила провадження через кібератаку на державні реєстри. Основною версією, яку розглядає СБУ, є причетність до кібератаки хакерського угруповання, пов’язаного з ГРУ генштабу Росії. Спростовувати, що витік даних не відбувся, я не можу. Зараз ведеться відповідне дослідження. Після отримання всіх необхідних даних, ми надамо всю необхідну інформацію, Зазначається, що всі наслідки будуть своєчасно подолані та задокументовані. Ольга Стефанішина заявила, що основним джерелом інформації є гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги. Вона додала, що вже незабаром Міністерство юстиції офіційно опублікує роз'яснення. За її словами, зараз є центри, до яких можна звернутися фізично, але так само можна зателефонувати й на гарячу лінію. Через хакерську атаку українці можуть і надалі звертатись за реєстрацією державних актів, але лише з паперовими носіями. Також у громадян залишається доступ до реєстрації актів цивільного стану. Але це можливо буде робити аналогічно лише з паперовими носіями. Всі соціальні виплати, пов'язані з певними цивільними станами, здійснюються на підставі заяв... На розгляд уряду винесу акт, згідно з яким не будуть обчислюватись строки на період до відновлення функціонування реєстрів реєстрації відомостей про заповіти, зміни до них, скасування, розірвання договорів, У Дії заявили, що майже три десятки сервісів на сайті та в застосунку тимчасово не працюють через відновлення державних реєстрів. Зараз фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі. Повний список сервісів, якими тимчасово не можуть скористатися українці, доступний за посиланням. На щастя, внаслідок кібератаки на держреєстри Мін'юсту витік даних не підтвердився, а робота була припинена з метою безпеки. Зазначається, що першочергово будуть відновлюватись реєстри, які забезпечують облік дій нотаріусів. Йдеться про реєстр прав на нерухоме майно та реєстр юридичних, фізичних осіб. За словами Стефанішиної, кібератака готувалася не один місяць. Наші сервери розміщені не в одній локації. Це була масована атака на всю інфраструктуру, вона готувалась не один місяць, Станом на 20 грудня діяльність всіх реєстрів припинена. Зранку 20 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що всі дані в державних реєстрах, які стали об'єктом російської кібератаки, буде відновлено. За її словами, це є питанням часу. В ніч на 20 грудня Ольга Стефанішина повідомила, що внаслідок найбільшої за останній час кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мінюсту. За її словами, атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Також Стефанішина наголосила, що спеціалісти вже працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів.
В Центрі протидії дезінформації прокоментували хакерську атаку
СБУ порушила справу через кібератаку
– заявив представник СБУ.
Куди можна звернутися за допомогою на час відновлення реєстрів
Що буде з соціальними виплатами та державними послугами
– пояснила Ольга Стефанішина.
У Дії недоступні майже 30 сервісів
Чи був витік даних з держреєстрів
Атака готувалася не один місяць
– пояснила вона.
Чи відновлять дані з державних реєстрів
З чого починалася масштабна кібератака
В ЦПД заявили, що ворожа пропаганда поширює брехню, що через хакерську атаку був повністю заблокований доступ до "баз даних ТЦК", через що законна мобілізація в Україні нібито "фактично заблокована" і працівники ТЦК "хапають людей на вулиці без розбору".
За словами ЦПД, ця інформація абсолютно не відповідає дійсності: застосунок Резерв+ працює, а доступ до бази Оберіг не втрачений.
Служба безпеки України вже відкрила провадження через кібератаку на державні реєстри. Основною версією, яку розглядає СБУ, є причетність до кібератаки хакерського угруповання, пов’язаного з ГРУ генштабу Росії.
Спростовувати, що витік даних не відбувся, я не можу. Зараз ведеться відповідне дослідження. Після отримання всіх необхідних даних, ми надамо всю необхідну інформацію,
Зазначається, що всі наслідки будуть своєчасно подолані та задокументовані.
Ольга Стефанішина заявила, що основним джерелом інформації є гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги. Вона додала, що вже незабаром Міністерство юстиції офіційно опублікує роз'яснення.
За її словами, зараз є центри, до яких можна звернутися фізично, але так само можна зателефонувати й на гарячу лінію.
Через хакерську атаку українці можуть і надалі звертатись за реєстрацією державних актів, але лише з паперовими носіями.
Також у громадян залишається доступ до реєстрації актів цивільного стану. Але це можливо буде робити аналогічно лише з паперовими носіями.
Всі соціальні виплати, пов'язані з певними цивільними станами, здійснюються на підставі заяв... На розгляд уряду винесу акт, згідно з яким не будуть обчислюватись строки на період до відновлення функціонування реєстрів реєстрації відомостей про заповіти, зміни до них, скасування, розірвання договорів,
У Дії заявили, що майже три десятки сервісів на сайті та в застосунку тимчасово не працюють через відновлення державних реєстрів. Зараз фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі.
Повний список сервісів, якими тимчасово не можуть скористатися українці, доступний за посиланням.
На щастя, внаслідок кібератаки на держреєстри Мін'юсту витік даних не підтвердився, а робота була припинена з метою безпеки.
Зазначається, що першочергово будуть відновлюватись реєстри, які забезпечують облік дій нотаріусів. Йдеться про реєстр прав на нерухоме майно та реєстр юридичних, фізичних осіб.
За словами Стефанішиної, кібератака готувалася не один місяць.
Наші сервери розміщені не в одній локації. Це була масована атака на всю інфраструктуру, вона готувалась не один місяць,
Станом на 20 грудня діяльність всіх реєстрів припинена.
Зранку 20 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що всі дані в державних реєстрах, які стали об'єктом російської кібератаки, буде відновлено. За її словами, це є питанням часу.
В ніч на 20 грудня Ольга Стефанішина повідомила, що внаслідок найбільшої за останній час кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мінюсту. За її словами, атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.
Також Стефанішина наголосила, що спеціалісти вже працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів.