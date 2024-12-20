Кібератака на держреєстри: чи впливає на застосунок Резерв+ та доступ до бази "Оберіг"

У четвер, 19 грудня, державні реєстри України зазнали наймасштабнішої зовнішньої кібератаки за останній час. У Центрі протидії дезінформації розповіли, чи впливає це на роботу застосунку Резерв+ та доступу до бази "Оберіг".

Там наголосили, що ці ресурси працюють справно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Росія запустила фейки навколо кібератаки на держреєстри України

За наймасштабнішою атакою на держреєстри України стоїть Росія. Окрім того, російська пропаганда скористалася нагодою та запустила нові фейки.

Зокрема, росіяни стверджують, що нібито через кібератаку законна мобілізація в Україні заблокована.

️Пропаганда Росії поширює брехню, що через хакерську атаку на державні реєстри України повністю заблокований доступ до "баз даних ТЦК", через що законна мобілізація в Україні "фактично заблокована" і працівники ТЦК "хапають людей на вулиці без розбору",

– розповідає ЦПД.

У Центрі наголошують, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. А застосунок Резерв+ продовжує працювати справно, доступ до бази "Оберіг" також не втрачений.

"Реєстри Міноборони працюють у штатному режимі. Завдяки злагодженій роботі нашого Центру реагування на кіберінциденти забезпечили безперервну роботу систем. Команда цілодобово моніторить ситуацію та попереджає будь-які кіберзагрози", – додала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Усі сервіси Мінборони працюють без збоїв. Єдине тимчасове обмеження – поки тривають відновлювальні роботи в держреєстрах, було призупинено отримання відстрочок у Резерв+.

"Наголошуємо: всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+", – додала Черногоренко.