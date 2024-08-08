У Курській області інтернет-ресурси зазнали масової кібератаки

У Курській області стався прорив кордону. Відомо також, що там сталась масована кібератака на інтернет-ресурси.

Після того, як стався прорив кордону в Курській області, там також була масована DDoS-атака на інтернет-ресурси. В результаті багато сервісів вийшли з ладу й тимчасово не працюють, передає 24 Канал.

Дивіться також Де розташоване Коренево Курської області, поблизу якого тривають бої: показуємо на карті

Роботу відновлюють

Російські телеграм-канали пишуть, що фахівці регіонального міністерства цифрового розвитку та зв'язку докладають усіх зусиль, щоб у найкоротші терміни відновити працездатність ресурсів адміністрації Курської області.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував причини початку бойових дій на території Курської області.

Михайло Подоляк заявив, що причиною бойових дій, обстрілів та будь-якої ескалації на території Курської області є безумовна агресія Росії. За його словами, причина також у спробі Росії захопити чужі території, попри міжнародне право.