Не збій: онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної таргетованої кібератаки

Збій в онлайн-системах Укрзалізниці спричинила масштабна кібератака росіян. Відновлення всіх систем тривало протягом минулої доби та продовжується зараз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву Укрзалізниці.

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Що відомо про кібератаку на Укрзалізницю

В Укрзалізниці заявили, що їхні фахівці наразі тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками,

– йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що Укрзалізниця й раніше ставала об'єктом кібератак ворога, тому в компанії вже впровадили протоколи резервування.

Остання ж атака була "дуже системною, нетривіальною та багаторівневою". Через це перед повним відновленням із "бекапів" фахівці Укрзалізниці, залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно протестувати сервіси на можливі вразливості.

Наразі онлайн-продажі квитків на потяги залишаються недоступними і протягом 24 березня Укрзалізниця також готується працювати в офлайн-режимі.

За словами компанії, через кібератаку росіян в роботі Укрзалізниці відбулося кілька змін:

квитки продаються через каси: їх посилюють персоналом та розширюють графіки роботи;

на 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай це відбувалося тільки онлайн);

якщо пасажир не встигає придбати квиток через касу – можна прямувати безпосередньо до потяга. Зазначається, що поїзні бригади вже поінформовані, як оформляти проїзд на місці.

Важливо! Якщо ви хочете повернути квиток на потяг відправкою 24 березня, зробити це можна онлайн. Для цього потрібно принаймні за годину до відправки рейсу надіслати на пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону.