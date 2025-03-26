Не викидайте паперові квитки: Укрзалізниця пропонує "компліменти" пасажирам через кібератаку

Укрзалізниця продовжує усувати наслідки російської кібератаки. У середу, 26 березня, вона повідомила, що компенсує пасажирам незручності через це.

Своїх пасажирів компанія закликала зберігати паперові квитки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Пасажирам із паперовими квитками пропонують "компліменти"

Укрзалізниця розповіла, як компенсує незручності через кібератаку Росії.

"Ми розуміємо, які незручності доставляє нашим пасажирам відсутність онлайн-продажів квитків, тож хочемо принаймні частково компенсувати їх… Хочемо вірити, що старий-добрий паперовий квиточок, придбаний в цей період, стане черговим нагадуванням про те, що українці з гідністю проходять всі випробування в часи великої війни", – написали там.

Так, наразі пасажирів із паперовими квитками, придбаними у період хакерської атаки, безкоштовно приймають у платних залах очікування.

Вони також можуть пригоститися у потягах безкоштовним чаєм.

Радимо також зберігати ваш паперовий квиток: після відновлення системи ми запустимо ще низку "компліментів" від залізниці та партнерів на знак наших вибачень за ситуацію,

– написали у пресслужбі Укрзалізниці.

За повідомленням компанії, опівдні 26 березня було відкрито 3 додаткові каси у Києві, 2 – у Вінниці, 1 – у Львові. Усі працюють без технічних перерв та обідів.

Тим часом спеціалісти продовжують синхронну цілодобову роботу, щоб якнайшвидше повернути до роботи усі системи Укрзалізниці.