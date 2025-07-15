Кіберкорпус ГУР паралізував роботу великого підприємства-виробника БпЛА в Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки за підтримки "Українського кіберальянсу" та групи "BO Team" атакували мережеву та серверну інфраструктуру компанії "Гаскар Інтеграція", що в Росії є одним з найбільших постачальників дронів для армії. Усю інформацію на серверах виробника було знищено.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в українській розвідці.

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Що уразили кіберфахівці в компанії "Гаскар Інтерграція"?

У ГУР Міністерства оборони України розповіли, що внаслідок атаки кіберфахівцям вдалося отримати доступ до понад 47 терабайтів технічної інформації про виготовлення російських безпілотників. Усю інформацію на серверах виробника знищено, включно з із 10 терабайтами резервних копій матеріалів.

Успішну роботу вдалося підтвердити за допомогою істерики росіян в робочих чатах. Через кібератаку на підприємстві не працює Інтернет, зник доступ до виробничих та бухгалтерських програм, а також паралізована робота центру розробок компанії "Гаскар".

Крім цього, на самому заводі з виробництва безпілотників заблоковані всі двері. Так співробітники вимушені користуватись пожежними виходами.

Росіяни розповідають про пробелми в компанії "Гаскар Інтерграція" / Фото, надані 24 Каналу

Серед викрадених даних – конфіденційні анкети співробітників компанії, а головне – повна технічна документація щодо виробництва дронів, яка передана відповідним фахівцям Сил оборони України,

– повідомили джерела в ГУР.

Кіберфахівці викрали важливу інформацію в комапнії, що виробляє дрони для Росії / Фото, надані 24 Каналу