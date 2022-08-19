Як боротись з окупантам у медіапросторі: кіберполіція створила проєкт "Мрія"

В Україні вже понад місяць діє оновлена платформа кіберполіції "MRIYA". Завдяки ньому підписники допомагають блокувати фейки та пропаганду ворога.

Кіберполіція спільно з волонтерами та небайдужими громадянами перетворила проєкт "МРІЯ" у сильну ініціативу протидії російським окупантам в медіапросторі, пише 24 канал.

До теми Котяцький драйв, Народний месник та StopRussia: як кіберполіція дбає про безпеку українців

Stoprussiachannel

Телеграм-канал Stoprussiachannel налічує майже 245 тисяч підписників. З 21 по 28 липня люди вже надіслали понад 315 тисяч скарг та заблокували 72 ворожих ресурси. За весь час діяльності проєкту – понад 4500 ресурсів. Крім цього, виявили понад 4225 нових ворожих профілів.



Проєкти "Мрії"

Народний месник

Окрім цього, підписники надсилають інформацію про пересування ворожої техніки, російських військових та їх поплічників, виявлених мародерів або ж знайдені нерозірвані боєприпаси до чат-боту "Народний месник".

Також можна розважитись у благодійній патріотичній грі "Котяцький драйв", де котики-військові, бійці територіальної оборони та поліцейські звільняють рідну землю від російської навали.

Долучитись може кожен

Для цього необхідно перейти за посиланням на офіційному сайті проєкту MRIYA. Тоді приєднатись до телеграм-каналу.

Завдяки зусиллям небайдужих громадян, ми крок за кроком наближаємо нашу Перемогу. Стати бійцем на інформаційному фронті може кожен, хто має бажання, вільний час та мобільний телефон,

– наголошують кіберполіцейські.

У Кіберполіції розповіли, що ідея співпрацювати з підписниками з'явилась, коли розпочалась практика у блокуванні телеграм-каналів нарко-магазинів через бот. Це давало значний ефект. Після початку повномасштабної війни бот переформатували на опрацювання фейкових та проросійських ресурсів.