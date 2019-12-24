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      Кіберполіція викрила чоловіка в розбещенні 9-річної дівчинки

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      Кіберполіція викрила чоловіка в розбещенні 9-річної дівчинки / hr.npu.gov.ua

      На Херсонщині дорослий чоловік через популярний месенджер спонукав до створення порнографічної продукції неповнолітню. Чоловіка затримали.

      Родичі 9-річної дівчинки побачили, що на її телефон надходять повідомлення з відео- та фотофайлами порнографічного змісту. Вони звернулись до відділку протидії кіберзлочинам Херсонської області.

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      У ході розслідування правоохоронці знайшли чоловіка. Ним виявився 47-річний житель Каховського району. Злочинець залякував школярку та змушував робити фотографії порнографічного вмісту.

      Дії чоловіка кваліфікують за ч.4 ст.301 ККУ. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

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      сьогодні
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Херсона Кібербезпека Діти і неповнолітні
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