Киберполиция разоблачила мужчину в растлении 9-летней девочки

На Херсонщине взрослый мужчина с помощью популярного мессенджер побуждал к созданию порнографической продукции несовершеннолетнюю. Мужчину задержали.

Родственники 9-летней девочки увидели, что на ее телефон поступают сообщения с видео- и фотофайлами порнографического содержания. Они обратились в отделение противодействия киберпреступности Херсонской области.

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В ходе расследования правоохранители нашли мужчину. Им оказался 47-летний житель Каховского района. Преступник запугивал школьницу и заставлял делать фотографии порнографического содержания.

Действия мужчины квалифицируют по ч.4 ст.301 УК. Ему грозит 10 лет лишения свободы.