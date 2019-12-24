16:56
24 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных
      Вєсті Кремля
      23:26, 23 декабря
      Вести.UA: Спонсорская помощь "Слугам народа". Новые перлы от Тищенко
      Вєсті.UA
      22:04, 23 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Киберполиция разоблачила мужчину в растлении 9-летней девочки

      1 Читати новину українською
      Киберполиция разоблачила мужчину в растлении 9-летней девочки / hr.npu.gov.ua

      На Херсонщине взрослый мужчина с помощью популярного мессенджер побуждал к созданию порнографической продукции несовершеннолетнюю. Мужчину задержали.

      Родственники 9-летней девочки увидели, что на ее телефон поступают сообщения с видео- и фотофайлами порнографического содержания. Они обратились в отделение противодействия киберпреступности Херсонской области.

      Читайте также: В Киеве мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с инвалидностью

      В ходе расследования правоохранители нашли мужчину. Им оказался 47-летний житель Каховского района. Преступник запугивал школьницу и заставлял делать фотографии порнографического содержания.

      Действия мужчины квалифицируют по ч.4 ст.301 УК. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

      Католическое Рождество 25 декабря – выходной: что нужно знать о празднике
      сегодня
      5064
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминал Кибербезопасность Новости Херсона
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російськоі армії
      Михайло Макарук 84
      сегодня , 16:00 Что такое TikTok: почему он так популярен и как работает приложение
      Михайло Года 70
      23 декабря , 19:00 Аллергия на коже: почему возникает, как выглядит и чем лечить
      299
      сегодня , 15:30 Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси
      Дмитро Гнап 52
      сегодня , 15:00 Путина тянет на место преступления
      Віталій Портников 724
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук