Російська авіація на межі колапсу: воєнна розвідка провела спецоперацію, щоб це показати

Воєнна розвідка України провела кіберспецоперацію щодо Федерального агентства повітряного транспорту Росії – Росавіації. Там дійшли висновку, що санкції прискорюють авіаколапс країни-агресора.

Про результати операції повідомило Головне управління розвідки сьогодні, 23 листопада. ГУР вдалося отримати великий обсяг закритих службових документів підрозділу мінтранспорту Росії.

Дивіться також Війна ввійшла у критичну фазу, – голова Служби зовнішньої розвідки України

Зауважимо, що Росавіація відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання, зокрема, літаків.

Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних – перелік щодобових звітів Росавіації у масштабах всієї Росії за понад півторарічний період. Їхній аналіз свідчить, що сфера цивільної авіації терористичної Росії перебуває на межі колапсу,

– заявили розвідники.

Упродовж січня 2023-го зафіксували 185 авіапригод, близько третини – із різким рівнем небезпеки. Загалом за перші 9 місяців цього року було 150 випадків технічних несправностей літаків, тоді як торік за цей період – 50.

Російські літаки обслуговують в Ірані

ГУР опублікувало документи, у яких описуються деякі інциденти. Їх аналіз свідчить, що Росія через брак потужностей та фахівців у Москві намагається переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де роботи здійснюють "кустарно" – без відповідної сертифікації.

"Аналіз характеру авіаційних інцидентів вказує, що низка відмов, особливо пов'язаних з двигунами, шасі та механізацією крил, має системний характер. Тенденція свідчить – сфера цивільної авіації на Росії перебуває у зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке", – підсумували в ГУР.



Російська авіація на межі колапсу / Фото ГУР

Найбільш проблемними місцями російської авіації, як зазначають у ГУР, залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

Росія наражає на небезпеку населення

"Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму", коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою ГУР до середини 2023 року в Росії пустили на "донорство" понад 35% повітряних суден.

А більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене.

З 230 літаків "Boeing", які є в Росії, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

Не витримав умов російської експлуатації кожен 7-ий бразильський "Embraer", яких в Росії 21 одиниця.

Ще у вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) визначила Росію разом з Ліберією та Бутаном, країнами з вкрай високими ризиками для безпеки польотів.

У ГУР МО наголосили, що наразі Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією.