"Інтернет-апокаліпсис": цифрова інфраструктура Росії після кіберудару ГУР "лежить" третій день

Кіберфахівці української розвідки продовжують масштабну атаку на російську цифрову інфраструктуру, яка безпосередньо пов'язана із веденням війни проти України. Український кіберудар триває й досі.

Росія перебуває під кібератакою від ранку 23 липня. Джерела 24 Каналу у ГУР розповіли, що на третю добу до переліку цілей додалися нові банки, платіжні сервіси, соцмережі, месенджери та розважальні ресурси.

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У Росії називають кіберудар ГУР "інтернет-апокаліпсисом"

У ГУР повідомили, що наразі під ударом перебувають найбільші російські банки, зокрема, Альфа банк, СебрБанк, Райффайзен банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк та іБанк. Наступного дня до них додалися Прмсвязьбанк та Почта Банк, а також російський інтернет-сервіс "Авіто".

На третій день атаки, 25 липня, під ударом опинилася російська соцмережа VK, месенджер Discord, "Система швидких платежів "СБП", Національна система платіжних карт "НСПК" та ресурс кіно-відео перегляду Lampa.

Окремі фінансові установи, зокрема Альфа Банк, спершу заперечували, що збій повʼязаний із зовнішнім втручанням. Однак решта банків, зокрема й ВТБ визнали, що намагаються впоратися з "масштабною DDOS-атакою, спланованою з-за кордону" та подолати її наслідки,

– кажуть джерела в ГУР.

При цьому онлайн-сервіси фінустанов Росії не працюють зовсім або працюють нестабільно та з помилками, а тому їхні клієнти по всій країні не можуть зайти в особисті кабінети, здійснити оплату послуг, сплатити за користування громадським транспортом та здійснити будь-які інші фінансові операції.

"Ситуацію ускладнює і нестабільна робота інтернет-провайдерів, зокрема Білайну, Мегафону, МТС, Теле2 та Ростелекому – вони також атаковані українськими кіберфахівцями", – додали у ГУР.

У російських ЗМІ пишуть, що хакери "сканують інфраструктуру жертв, знаходять вразливі місця і після цього завдають удару". Також вони називають ці атаки "інтернет-апокаліпсисом" і визнають, що ще не стикалися з такими потужними кіберударами.

Росія страждає від українського кіберудару / Скриншоти надало ГУР