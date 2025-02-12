Україна атакувала Росію у кіберпросторі: десятки мільйонів збитків для агресора

Кіберфахівці ГУР та ЗСУ 7 – 8 лютого провели успішну операцію проти Росії, вивівши з ладу понад 120 серверів та знищивши 2 000 терабайт важливих даних. Під удар потрапили ключові підприємства, зокрема "Газстройпром", що завдало агресору збитків на десятки мільйонів доларів.

Про це розповіли джерела 24 Каналу у спецслужбах. Масштабна кібероперація націлена на критичні російські компанії, які активно підтримують військову агресію проти України.

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Росія втратила понад 120 серверів та тисячі комп’ютерів

У результаті операції були атаковані низка стратегічно важливих підприємств, серед яких головний підрядник російського "Газпрому" – компанія "Газстройпром", а також ще 22 компанії, що надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури Росії.

Українські кіберфахівці вивели з ладу понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів, а також знищили величезну кількість файлових сховищ, що містять документи та інші важливі дані обсягом 2 мільйони гігабайтів (2 000 терабайтів).

Ці дані становлять важливу частину інфраструктури російських підприємств, і їх втрата матиме серйозний вплив на подальшу роботу цих компаній.

Окрім цього, були виведені з ладу понад 10 тисяч комп’ютерів співробітників ключових російських підприємств. Це означає, що робота не тільки окремих компаній, а й цілих систем і сервісів Росії була повністю припинена.

За повідомленнями, під кіберудар потрапили низка російських компаній, серед яких: “Газпром-автоматизація”, “ГСП-комплектація”, “Інфосервіз регіон”, “Вектор Схід”, “ССК газрегіон” та інші, зокрема філії “ГСП-центр”, “ГСП-сервис”, “ГСП-технології” і “Газстройпром-автотранспортне підприємство”.

Кіберудар по Росії / Фото: джерела 24 Каналу у спецслужбах

Всі операції були зупинені, що призвело до серйозних порушень у функціонуванні російської економіки, особливо в нафтогазовому секторі.

Згідно з оцінками джерел, збитки, завдані кіберударом, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів. Це одна з найбільших кібероперацій України, що спричинила значну шкоду російським компаніям і посилила тиск на російську економіку, особливо в умовах війни.