Росія не має нічого унікального: яку кіберзброю може постачати Ірану

За даними The Wall Street Journal, Росія за дрони-камікадзе передає Ірану кіберзброю. Та, ймовірно, мовиться не про кінетичну дію, а зброю, яка передбачена для кібератак та проведення операцій в кіберпросторі.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він припустив, що мовиться про сервери та комп'ютери.

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"У них же немає певних розробок, тобто, яка кіберзброя в Росії... кіберзброя Росії завжди була – це вплив і поширення фейків, психологічні операції за допомогою наявних мереж, які розробили не вони. Тобто, в них немає", – заявив він.

Мусієнко зауважив, що росіян завжди звинувачують в тому, що вони поширюють фейки в соцмережах.

"У тому, що вони створювали фейкові акаунти. У тому, що вони грають завжди на розбіжностях, антагонізмі й намагаються поширювати певний неспокій в суспільствах західних. І багато чого іншого", – розказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Він наголосив, що окупанти це роблять, фактично, в програмах і мережах, які створила не Росія.

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Росія не може постачати унікальні розробки

У тому то й питання, що вони не можуть нічого такого постачати унікального насправді, окрім навчання можливого. Тих же іранських фахівців в тому, як проводити ті чи інші операції",

– розповів він.

Олександр Мусієнко припустив, що, ймовірно, тут мовиться про шпигунство чи, безпосередньо, проведення певних кібератак. Утім, на його думку, це не щось таке, до чого не готові на Заході.

"Якраз більш загрозливий, це може робити Китай, який має більше для цього можливостей. А Росія там має обмежені ресурси для цього", – підсумував він.

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