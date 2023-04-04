Кадирівці погрожують війною росіянам, які вийшли на протест проти будівництва мечеті у Москві
Російські окупанти прагнуть вбивати не тільки українців. Так, до прикладу, кадирівці погрожували вбивати росіян, які протестували проти будівництва найбільшої в Європі мечеті у Москві. Кадиров закликав протестувальників йти воювати проти України.
Кадирівці зазначили, що незгодні розпалюють міжнаціональну ворожнечу в Росії, а тому мають бути посаджені під арешт, або знищені. Самі ж прихвосні Кадирова наголосили, що їм все одно проти кого воювати.
Дивіться також Кадиров боїться втратити прихильність Путіна, бо його бойовики насправді сидять по тилах, – ISW
Що відбувається в Москві
12 березня в Москві відбувся молебен проти будівництва найбільшої в Європі мечеті у Косино-Ухтомському районі міста. Серед причин протестувальники називають погіршення кримінальних обставин у місті, оскільки у мечеть стікатимуться мусульмани з усієї Росії.
У відповідь на це кадирівські війська записали відео, де почали погрожувати росіянам війною через протести.
Ми попереджаємо вас! Якщо ви проти волі Всевишнього, ми воюватимемо і з вами,
– наголосили кадирівці.
Як відреагував на ці протести Кадиров
3 квітня глава Чечні Рамзан Кадиров виклав пост у своєму телеграм-каналі, де засудив мітинги, які влаштували москвичі. Більше того він назвав їх провокацією і закликав показати свій патріотизм у справі.
Підбурювачів треба або мобілізувати, або відправити під суд як інформаційних диверсантів, які діють задля сатаністів,
– написав прихвостень Путіна.
Очільник Чечні також назвав росіян, які виступили проти будівництва мечеті, боягузами та провокаторами. Також він закликав їх взяти зброю та піти воювати в Україну.
Кадирівці на війні проти України: останні новини
- Боєць Нацгвардії Кирило Церешко пригадав, як під час деокупації Київщини в березні минулого року кадирівці тікали від українських військ. За його словами, зустрічалися також і ті, хто переодягалися в жіночі сукні.
- За даними ЗМІ, прихвостень Путіна Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям. За їхніми словами він має важку задишку та сильний біль.
- У розвідці Естонії зазначили, що Рамзан Кадиров та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин становлять загрозу для влади Путіна.