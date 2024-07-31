"Килимове хакерське бомбардування": ГУР завершило масштабну кібератаку на Росію

Українські розвідники не дають росіянам спокою у кіберпросторі. Вони провели масштабну кібератаку на фінансовий сектор та урядові органи Росії.

Джерела 24 Каналу повідомляють, що атаку завершили ввечері 30 липня. Вдалось уразити критично важливі ресурси та отримати доступ до великого масиву конфіденційних даних.

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Атака тривала тиждень

В розвідці пояснили, що робота тривала безперервно протягом тижня. Хакери уразили онлайн-сервіси всіх головних російських банків. Зокрема, Центробанку, провайдерів телекомунікаційних послуг, національних платіжних систем, соціальних мереж та месенжерів, урядових ресурсів та десятки інших сервісів.

Усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були залучені до підтримки або фінансування збройної агресії держави-терориста проти України.

Ураження зазнали: ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанк, банк "Дом. Росії" та Банк Росії. В останній день атаки були також уражені ресурси міноборони, МВС та ФНС.

Наразі можемо видихнути і констатувати завершення операції. Дякуємо всім, хто брав участь, допомагав та вболівав. Звісно, це лише прелюдія до ще цікавіших подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури поминальну яму,

– сказали в ГУР.

Станом на 19:00 30 липня росіяни так і не відновили належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. Досі спостерігаються збої в роботі вебресурсів міноборони Росії, МВС та ФНС.

У російських ЗМІ назвали цей кіберудар, "ймовірно, найпотужнішим в історії", а також називали його "килимовими хакерськими атаками" та "великим наступом кібервійськ". У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах Росії, які не могли скористатися інтернет-послугами. За оцінками ворожих кібераналітиків, з огляду на успіх, який вдалося досягнути українським хакерам, прогнози щодо наслідків наступних подібних атак – "невтішні".

Також розвідники припустили, що настав слушний час для ворога згадати про ідею ізольованого "Чєбурнету".

У Росії були масштабні збої / Скриншоти 24 Каналу