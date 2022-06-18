Кілька тисяч співробітників ПВК "Вагнера" прибули у Білорусь, – Латушко

На територію Білорусі за останній час прибули кілька тисяч російських найманців з ПВК (приватної військової компанії) "Вагнера". Вони там перебувають з різних причин.

Таку інформацію розповів 24 каналу опозиціонер та колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко. Він наголосив, що останнім часом самопроголошений президент Олександр Лукашенко нагнітає ситуацію про нібито загрозу з України та Польщі.

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На думку Латушка, у такий спосіб Лукашенко разом з пропагандистами готує інформаційне обґрунтування для можливої наземної операції проти України. Утім, сам опозиціонер вважає, що він не наважиться на такий хід. Адже це сумнівна авантюра з величезними ризиками.

До Лукашенка їде прем'єр-міністр Росії

За даними Латушка, в понеділок має відбутися зустріч між Лукашенком та прем'єр-міністром Росії Мішустіним. Одна з тем, яку вони будуть обговорювати – компенсація витрат, які Білорусь зазнала через війну проти України. Вони втратили достатньо грошей через санкції, а також – через так звану підступну "пасивну" участь у цій війні.

Латушко наголошує – Лукашенко не втримається при владі, якщо таки вирішить повномасштабно напасти на Україну. У нього буквально немає належних військ, які здатні на виконання військових завдань такого масштабу.

Схильний до того, якщо Лукашенко таки віддасть наказ про наземну операцію (проти України – 24 канал), то це буде останній його наказ. Тут є дві причини. Перша – він оголить свої тили, бо може відправити лише ССО (сили спеціальних операцій – 24 канал) – найвідданіше йому угруповання, – зазначив Павло Латушка.

Друга причина – Лукашенко буквально впаде в очах наближеної до себе еліти. Адже він просто стане звичайною маріонеткою, яка буде повністю підконтрольною Путіну. Тож Латушко прогнозує, що Лукашенко не ризикне напасти на Україну.

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