Вранці ворог масовано атакував Запоріжжя: понівечені промислові підприємства

Мешканці Запоріжжя зранку 6 квітня чули вибухи. Область знову опинилася під масованим ударом ворога. Внаслідок обстрілів пошкоджені промислові підприємства.

Повітряну тривогу в області оголосили близько 4:00. Тоді ж в ОВА попередили про загрозу атаки крилатими ракетами.

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У Запоріжжі прогриміли кілька вибухів

Перший вибух пролунав у Запоріжжі о 5:46, про це повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров. Вже за 10 хвилин в обласному центрі чули повторний вибух. Відбій повітряної тривоги у Запорізькій області прозвучав о 6:30.

Згодом стало відомо про наслідки ранкової атаки ракетами.

Понівечені промислові підприємства,

– написав Федоров.

На щастя, попередньо, минулося без постраждалих.

Попередня атака на Запоріжжя

Ворог обстрілював Запоріжжя і напередодні, 5 квітня. Тоді у місті чули декілька вибухів. Як зазначили у Нацполіції, Росія вдарила по Запоріжжю спершу трьома ракетами, а тоді ще двома в те саме місце, що й під час першого удару.

Як повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, загинули 4 людей. Також 25 людей зазнали поранень, серед них – дитина.

Після ударів по Запоріжжю та Харкову 5 квітня у МВС звернулися до цивільних українців. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що у відомстві регулярно ініціюють перегляд Інструкцій з реагування, щоб уникнути жертв серед своїх працівників. Адже у Харкові, коли на місце влучання приїхали рятувальники, туди ж прилетів ще один БпЛА. На жаль, загинули троє рятувальників. А в у Запоріжжі серед потерпілих – двоє журналістів українських ЗМІ. Вони потрапили під повторний обстріл, коли працювали на місці ракетного удару.