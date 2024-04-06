Вранці ворог масовано атакував Запоріжжя: понівечені промислові підприємства
6 квітня 2024, 06:15Читать новость на русском
Джерело:Іван Федоров
Мешканці Запоріжжя зранку 6 квітня чули вибухи. Область знову опинилася під масованим ударом ворога. Внаслідок обстрілів пошкоджені промислові підприємства.
Повітряну тривогу в області оголосили близько 4:00. Тоді ж в ОВА попередили про загрозу атаки крилатими ракетами.
Зверніть увагу "Калібри" й крилаті ракети з Ту-95МС атакували Україну
У Запоріжжі прогриміли кілька вибухів
Перший вибух пролунав у Запоріжжі о 5:46, про це повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров. Вже за 10 хвилин в обласному центрі чули повторний вибух. Відбій повітряної тривоги у Запорізькій області прозвучав о 6:30.
Згодом стало відомо про наслідки ранкової атаки ракетами.
Понівечені промислові підприємства,
– написав Федоров.
На щастя, попередньо, минулося без постраждалих.Важливо! У ніч на 6 квітня червоною була вся Україна. Спершу окупанти запустили "Шахеди", а тоді крилаті ракети з літаків Ту-95МС та "Калібри" з Чорного моря. Вибухи лунали у Хмельницькій області, на Київщині.
Крім того, окупанти вдарили по Харкову. Там станом на ранок 6 квітня є вже 6 загиблих та 10 поранених. "Прилетіло" по житловій забудові міста – пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто.
Попередня атака на Запоріжжя
- Ворог обстрілював Запоріжжя і напередодні, 5 квітня. Тоді у місті чули декілька вибухів. Як зазначили у Нацполіції, Росія вдарила по Запоріжжю спершу трьома ракетами, а тоді ще двома в те саме місце, що й під час першого удару.
- Як повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, загинули 4 людей. Також 25 людей зазнали поранень, серед них – дитина.
- Після ударів по Запоріжжю та Харкову 5 квітня у МВС звернулися до цивільних українців. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що у відомстві регулярно ініціюють перегляд Інструкцій з реагування, щоб уникнути жертв серед своїх працівників. Адже у Харкові, коли на місце влучання приїхали рятувальники, туди ж прилетів ще один БпЛА. На жаль, загинули троє рятувальників. А в у Запоріжжі серед потерпілих – двоє журналістів українських ЗМІ. Вони потрапили під повторний обстріл, коли працювали на місці ракетного удару.