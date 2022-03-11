Кількість біженців з України постійно зростає: ООН назвала цифру

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чимало українців покинули свої домівки, й вирушили шукати прихистку в інших країнах. Їх кількість постійно зростає.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранде повідомив, що мільйони людей змушені покинути свої домівки через цю безглузду війну. Станом на сьогодні, їх кількість сягнула 2,5 мільйона.

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Кількість біженців з України – трагічно – досягла сьогодні 2,5 мільйона,

– заявив Гранді.

За оцінками ООН, близько двох мільйонів людей переміщено всередині України.

Українці повертаються додому

Попри те, що громадяни України покидають кордони держави, є й ті, хто повертається.

Так, за даними ДПСУ, до України за минулу добу прибули понад 17 тисяч осіб, майже 14 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки.

До слова, за 15 останніх днів до України повернулися близько 205 тисяч наших земляків.

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