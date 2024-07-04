Скільки БМП залишилося у Росії: OSINT-аналітики опублікували число

Росія почала частіше використовувати на фронті мотоцикли, квадроцикли та іншу легку колісну техніку. Проте це не "кмітливість", а наслідок дефіциту броньованих машин.

Зібрані аналітиками відкритих даних (OSINT) дані свідчать про те, що на базах зберігання в Росії залишається ще близько 9300 одиниць піхотної техніки. Водночас переважно це сильно застарілі моделі, або майже непридатні до відновлення екземпляри.

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Росія втрачає бронетехніку

У деяких випадках можна навіть передбачити, що станеться на фронті, виходячи зі стану складів. Наприклад, бачачи, що більшість добре збережених БМП зникли з баз зберігання, не дивно, що Росія почала покладатися на інші засоби пересування. Спочатку вони почали використовувати БТР і МТ-ЛБ, які не призначені для штурмових операцій. Коли втрати продовжували наростати, а запаси готової до експлуатації техніки скорочувалися, вони почали використовувати ще менш придатні для цього засоби, такі, як квадроцикли або мотоцикли,

– пояснив OSINT-аналітик Jompy.

Він зазначив, що станом на 24 лютого 2022 року Росія мала близько 2 – 3 тисяч легкоброньованих тягачів МТ-ЛБ і ще близько 3 тисяч на базах зберігання. Ці машини не призначені для участі в боях, але росіяни змушені були їх використовувати в такій ролі, що призвело до величезних втрат і спустошення баз їх зберігання.

Jompy очікує, що вже невдовзі російська армія почне використовувати старі БТР-60/70, МТ-ЛБу і навіть броньовані розвідувально-дозорні машини БРДМ-2. Вони вже поступово з'являються у щотижневих звітах – хоча раніше такого не було. Росія почала виводити ці машини зі своїх складів.

Власне, супутникові знімки показують, що на російських базах залишається зовсім мало придатної для боїв техніки. Йдеться про приблизно 9300 бронемашин усіх типів (крім танків). У справному стані, за оцінками аналітиків, перебувають менше ніж 5700 із них. З цього числа лише близько 1350 є бойовими машинами піхоти – решта розрахована на допоміжні завдання.

Скільки бронемашин лишилося у Росії / фото Радіо Свобода

Зазначимо, що за даними Генштабу Росія у війні з Україною станом на 4 липня втратила 15 600 бойових броньованих машин. Окрім цього, ЗСУ знищили чи пошкодили ще 8 132 танки.