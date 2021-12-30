Кількість нових хворих на COVID-19 в Італії б'є рекорди: за добу понад 98 тисяч

30 грудня 2021 , 09:23
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Джерело:

Associated Press

В Італії зареєстрували рекордну кількість нових хворих на коронавірус. Так, впродовж доби 29 грудня COVID-19 підхопили понад 98 тисяч італійців.

Більшість госпіталізованих невакциновані

Така кількість хворих на 25% перевищує показник за 28 грудня. Так, Італія з початку тижня б'є рекорди за кількістю заражених.

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Загалом впродовж доби до лікарень госпіталізували близько 500 італійців, з них 126 відправили одразу у відділення інтенсивної терапії. 

136 хворих, на жаль, померли. Водночас загальна кількість жертв вірусу в країні становить 137 091.

В Італії збільшують кількість тестувань

Близько третину нових випадків зареєстрували у Ломбардії. Через брак персоналу в провінції навіть скасували близько сотні приміських поїздів.

Через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус в Італії почали проводити більше тестувань. Лише за добу на COVID-19 перевірили понад мільйон людей.

Невдовзі до міст Кодоньо та Лоді прибудуть військові, аби допомогти проводити тести. 

Зверніть увагу! Попередній рекорд в Італії зафіксували 24 грудня. Тоді COVID-19 за добу підхопили 50 599 людей. Лише за кілька днів показник зріс майже вдвічі.

Які обмеження діють в Італії

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Автор: Софія Мінджоса