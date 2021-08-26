Кількість постраждалих у Кабулі перевалила за 150, понад 40 загиблих

У захопленому талібами Кабулі 26 серпня прогриміли два потужні вибухи. Унаслідок цих інцидентів багато людей загинули та зазнали поранень.

ЗМІ пишуть, що теракти забрали понад 40 життів. Водночас очевидці розповідають, що бачили щонайменше 150 поранених, яких доправили до лікарень.

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Пентагон підтвердив загибель американців

У міністерстві оборони США повідомили, що внаслідок двох вибухів поблизу аеропорту Кабула загинули американські громадяни.

Втім, точної кількості жертв у Пентагоні наразі не назвали.

Він тако додав, що Дмитро Кулеба доручив посольству України у Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв'язку із вибухами поблизу аеропорту Кабула.

Вибухи поблизу аеропорту Кабула: що відомо

Бойовики руху "Талібан" заявили, що пропускатимуть на територію аеропорту Кабула тільки іноземців. Афганців – не пропускають.

У четвер, 26 серпня, повідомили, що на летовищі можуть здійснити теракт. Це попередження озвучили у Міноборони Великої Британії.

Через декілька годин біля аеропорту Кабула прогриміли два вибухи. За попередніми даними, інциденти сталися через терористів-смертників.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в ефірі 24 каналу зауважив, що наразі у відомства немає інформації про постраждалих українців.

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