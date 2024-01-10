Терористи – у вогні: у Росії за рік кількість пожеж зросла на 125%
10 січня 2024, 00:02Читать новость на русском
Джерело:Molfar
Упродовж 2023 року на території Росії сталося 939 пожеж. Це – на 125% більше, аніж у 2022. Країна-терористка горіла-палала.
Рекордсменкою за кількістю вогників стала Московська область. Упродовж року там було "спекотно" аж 162 рази.
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Окрім того, "відзначилися" Лєнінградська та Свєрдловська області, а також – Краснодарський край.
Росія зазнала колосальних збитків
Якщо ж брати до уваги також побутові та лісові пожежі, цифра шокує – понад 100 тисяч. Це – на 15% більше, аніж у 2022 році. Загалом країна-терористка втратила приблизно мільярд рублів.
Топ фактів про пожежі у Росії
- Упродовж року суттєво зросла кількість пожеж у російських торгових центрах.
- Водночас рекордсменами за кількістю "вогників" стали зfводи країни-терористки, а також – складські приміщення.
- Також пожежі все частіше спалахували на території військових об'єктів.
Ститистка пожеж у Росії / Molfar
Що найчастіше горіло у Росії / Molfar
Найпотужніші пожежі у Росії
- Пожежа у Вологді. Тоді епічно палали цехи, де ремонтували вагони для окупантів.
- Згодом спалахнув тракторний завод у Челябінську. Саме там виготовляли танкові двигуни.
- Далі палала будівля Науково-виробничого підприємства "Політ", розташованому у Нижньому Новгороді. Там виготовляли техніку для авіаційного зв'язку.
- Приємним бонусом стала пожежа у торговельному центрі в Улан-Уде. Палали 22 тисячі квадратних метрів. Понад 100 людей гасили пожежу. Однак справлялися вони не надто: дах будівлі все-таки обвалився.