Упродовж 2023 року на території Росії сталося 939 пожеж. Це – на 125% більше, аніж у 2022. Країна-терористка горіла-палала.

Рекордсменкою за кількістю вогників стала Московська область. Упродовж року там було "спекотно" аж 162 рази.

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Окрім того, "відзначилися" Лєнінградська та Свєрдловська області, а також – Краснодарський край.

Росія зазнала колосальних збитків

Якщо ж брати до уваги також побутові та лісові пожежі, цифра шокує – понад 100 тисяч. Це – на 15% більше, аніж у 2022 році. Загалом країна-терористка втратила приблизно мільярд рублів.

Топ фактів про пожежі у Росії

Упродовж року суттєво зросла кількість пожеж у російських торгових центрах.

Водночас рекордсменами за кількістю "вогників" стали зfводи країни-терористки, а також – складські приміщення.

Також пожежі все частіше спалахували на території військових об'єктів.



Ститистка пожеж у Росії / Molfar



Що найчастіше горіло у Росії / Molfar

Найпотужніші пожежі у Росії